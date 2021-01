La chispa de su plan Free Mobile es un tema de debate, ya que los franceses envidian a los italianos Freenauts … sus mejores reacciones a las noticias de Free and Telecoms

Univers Freebox maneja noticias y comunicación gratuitas, y siempre ha sido un espacio en el que la comunidad puede expresarse. A veces las respuestas son demasiado divertidas o muy relevantes, pero tienes que sumergirte en los comentarios para encontrar las buenas palabras para nuestros lectores. Entonces te presentamos nuestra pequeña selección de The Best.

El registro de consumo genera debate

¿Imagina usar más de tres terabytes con su plan móvil? Sin embargo, se informa que el prof Freenaute al comienzo de la semana con evidencia de apoyo. Si el uso de una gran cantidad de datos en sí mismo no es un gran problema cuando tiene una conexión buena y consistente, este registro inicia la discusión. ¿Es este uso realmente responsable? Para algunos lectores, este registro es sobre todo por el buen tiempo, mientras que otros argumentan que si está autorizado es normal. ¿Qué piensas?

El nuevo paquete de la Ilíada italiana envidia a Francia

El operador italiano eligió Iliad Mantenga el paquete 5G Giga 70 en funcionamiento. Con un sobre de 70 GB por 9,99 €, la oferta es envidiosa. Algunos pueden querer un paquete de este tipo para reemplazar la oferta intermedia gratuita en Francia, que cambia cada semana.

¿Es beneficioso el cambio del plan de cadena libre a 5G?

La aplicación móvil gratuita ahora está permitida Algunos suscriptores de la serie gratuita planean cambiar a la oferta 5G a 19,99 euros. Una característica que no parece impresionar a muchos Freenautes, ya que la serie Free de todos modos cambia a ese programa un año después. ¿Quizás para aquellos que tienen prisa por obtener 5G? ¿Qué piensas, vale la pena?

Free pregunta a sus suscriptores por qué lo dejan, ¡el libro de quejas está abierto!

Xavier Player ahora envía un Cuestionario por correo electrónico para averiguar las razones de la rescisión. Si la iniciativa es bienvenida, por ejemplo por pitoumacfly con la esperanza de permitir que Free mejore, muchos Freenauts han venido a dar su opinión. Positivo, negativo, como incluso en UniversFreebox, Free no siempre es unánime.

Hablando de quejas …

Plutón aterriza en Android TV Por lo tanto, podría estar disponible en mini 4K y Pop. El acceso de las plataformas a estas cajas dentro del sistema operativo de Google a menudo hace que algunas personas se arrepientan de no tenerlas en los ecosistemas que poseen Free. Clemand explica por qué no hay ningún error de Freebox si estas plataformas no se instalan directamente en todos los Freebox. Sin distinción, solo reglas diferentes para algunos Freeboxes dependiendo del sistema operativo.