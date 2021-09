La cantante Clara Luciani habla sobre su relación con Julian Dore: “A True Art Alternative Ego”

Dance, But Don’t Go Under the Mirror es una mezcla de los géneros de éxito de la primera canción “Heart” que dio nombre al álbum.

Clara Luciani fue la invitada de RTL INFO Avec Vous este viernes. En el micrófono de Olivier Schoonjn, el artista francés volvió a su inspiración para este reciente éxito. Nos dijo que le gustaban algunas de las canciones de “Les Fliers” y “A Revolver”. “Son canciones muy cercanas, creo que son las mejores para mí”, Ella jadeó.

Para Clara Luciani lo importante es que su público logre adaptarse a sus canciones. “Me digo a mí mismo que esta es una buena canción. Es el trabajo que hago por los demás”., Ella está de acuerdo. En su álbum debut, la canción ‘La Grenade’ fue un gran éxito. Una sorpresa para el cantante que no esperaba tal frenesí: “Cuando escribes una canción en la intimidad de tu habitación, no puedes imaginar que después de unos años, se convertirá en un verdadero lema”.

Solo quería tener un poco con él en esta publicación.

Clara Luciani explica que a menudo le resulta difícil predecir el éxito de un tema. “Soy muy malo para analizar esto”, Ella ríe. Antes de agregar: “Por otro lado, mi hermana me ayuda mucho. Por ejemplo, cuando escribí la canción ‘The Rest’, estaba en casa, en el piso, con mi guitarra cuando vi el coro. Canta este coro. Mi hermana Me detuvo y dijo: “Eso está bien, tú. Sigue así. Ella está filtrando las melodías, diciéndome qué recordar y qué no recordar”.

En este disco, la cantante interpreta una de sus canciones con Julian Toro. En el set de RTL INFO, ella mira hacia atrás en la relación entre los dos artistas. “Es uno de mis favoritos por una variedad de razones. Todavía siento que es una verdadera alternativa al arte. Sobre todo, siento que compartimos los mismos ideales. Tenemos el mismo sentido del humor. Muy bien, solo quería tener un poco de él en esta publicación “.

El nuevo disco de Clara Luciani se llama “Heart”. La cantante participa en el Programa Nacional Forestal el 9 de marzo de 2022.