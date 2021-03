La árbitro brasileña Edina Alves Batista ayuda a romper el techo de cristal en el fútbol masculino

Foto de Julia Rodríguez / UOL.

los Mundial de Clubes Es el único gran torneo masculino organizado por la FIFA, donde una mujer oficia durante una competición. Esta es Edina Alves Batista, de 41 años, ya una leyenda en su propio Brasil. Al igual que la pionera francesa Stephanie Frafard, la alemana Bipiana Steinhaus y algunos, muy raros, otros pioneros, el árbitro brasileño confía en la excelencia profesional para impulsar la tecnología fuera del campo … y de los órganos rectores del fútbol.

Un curso excepcional

4 de febrero de 2021. Una fecha histórica, por primera vez durante un gran torneo masculino organizado por la FIFA (excluidas las competiciones juveniles), el cuarteto de árbitros incluyó a una mujer. Esto fue durante un partido entre los Tigres de Montreal (México) y Ulson Hyundai FC (Corea del Sur). Ese día, Edina Alves Batista se desempeñó como cuarto árbitro.

La brasileña Edina Alves Batista no es titular y tiene fútbol arbitral desde 1999. Primero tuvo una carrera futbolística frustrada en su estado natal de Baron, donde tuvo que conformarse con jugar al fútbol sala porque no se le permitió adaptarse a los Veinte debido a la falta de futbolistas. Dos mujeres jóvenes en el mismo campo. Baron no tiene una liga femenina profesional, por lo que no es posible vivir como futbolista del fútbol.

Así que se convirtió en árbitro profesional en 2000 y desde 2014 se desempeña como árbitro federal. Ya ha nominado una docena de partidos para el Campeonato Brasileño de Fútbol desde mayo de 2019, catorce años desde que los futbolistas de élite de entonces no estaban bajo las órdenes de una mujer. Es más conocida en Francia por arbitrar cuatro partidos en la Copa Mundial Femenina de 2019, incluida la semifinal de Estados Unidos contra Inglaterra.

Los Juegos Olímpicos de Tokio son el próximo gran objetivo de Edina Alves Batista. Con un objetivo lo más alto posible, no un simple sustituto o subárbitro.

Algunos fueron seleccionados

Edina Alves Batista no solo es parte de la élite de árbitros femeninos, también es parte de la élite de árbitros, punto. Sin embargo, algunas árbitras aún no han participado en una competición masculina de élite internacional.

Fue una árbitro alemana, Fibiana Steinhaus, quien se convirtió en la primera mujer en arbitrar una competencia masculina en un campeonato europeo importante en septiembre de 2017, durante un partido de la Bundesliga. La reunión fue organizada por la primera árbitra de la UEFA en Europa, y la suiza Nicole Bettignot, quien sirvió oficialmente en la Copa de la UEFA en 2003. No es hasta diciembre de 2020 para ver silbar a una mujer en la Champions League. En agosto de 2019, fue el francés Stephanie Frappard quien ya había demostrado su temple como árbitro central durante la Supercopa de Europa.

Un poco de previsión

¿Podemos esperar razonablemente que las mujeres silben como los hombres en los encuentros masculinos de élite? La respuesta es no, al menos por una razón objetiva: en promedio, el cuerpo de árbitras es inferior al de árbitros masculinos. Las carreras masculinas se suelen jugar con mayor intensidad física, por lo que los árbitros tienen que hacer más carreras y más rápido que la ronda femenina.

Sin embargo, algunos árbitros tienen un edificio, una condición física y un estado de ánimo iguales a la media de sus homólogos masculinos. Comenzando con Bipiana Steinhaus, su alta estatura y su físico también atraen a los futbolistas. Stephanie Frapport también tiene una condición física superior, a pesar del tamaño menos impresionante, que compensa con su (D) ciencia laboral.

Sujeto a la aptitud física, otros requisitos previos para la entrada de árbitras en las principales competiciones masculinas dependen más o menos de criterios subjetivos. Sobre todo, debe haber una “política” a favor de su inclusión, por lo que debe existir una opción para acabar con la omnipotencia de una máquina maliciosa.

El otro elemento que puede motivar está relacionado con la calidad de los entrenamientos, las estructuras federales, la infraestructura técnica y el apoyo … En primer lugar, en el fútbol francés, la mayoría de los clubes femeninos franceses cuentan con el apoyo del club masculino por sus buenos resultados y su buena voluntad. Si bien podemos describirlo, clubes como Soyx representan una excepción que resulta ser la excepción.

Una árbitra realmente no podría Emerge El fútbol masculino es un campeonato femenino significativo y viceversa. Esto se debe a que durante las reuniones de mujeres, y en las secciones masculinas más pequeñas, es primordial que las mujeres aprendan sus habilidades de arbitraje. La calidad del campeonato femenino sin duda ayudará a consolidar sus logros. Pero independientemente del género de la persona que sostiene el silbato, se necesita un campeonato masculino de élite de calidad suficiente para sacar a los mejores árbitros.

La excelencia de los clubes y la selección nacional en las competiciones internacionales (tanto masculinas como femeninas) también pueden contribuir a la aparición de árbitras femeninas del más alto nivel. Primero, gracias a los premios obtenidos por los equipos, aumentará el flujo de caja y el potencial de inversión local, que es directa (éxito de un club femenino), semidirecta (éxito de la selección nacional). Femenino) o indirectamente (el éxito del club masculino apoyado por la división femenina, o la victoria de la selección masculina). Entonces, porque automáticamente se elevará al nivel de los equipos y su supervisión, por lo que el campeonato nacional y De hecho Del cuerpo del árbitro.

Finalmente, en beneficio de las federaciones, clubes y otras organizaciones en los países en desarrollo del fútbol, ​​especialmente entre los árbitros, nos gustaría citar la intensidad de los intercambios, la formación y las asociaciones.