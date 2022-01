Kamel Akrot habla sobre los conceptos básicos de BBC Unboxing en Ben Ali

Por







Facebook

Gorjeo

LinkedIn

Cuota

Uno de los eventos políticos del día fue la extracción por parte de la BBC de conversaciones telefónicas entre el expresidente republicano Zine El Abidine Ben Ali y funcionarios. El alboroto que arman los enemigos del jefe de Estado en este momento, Chicos Syed. Tras las revelaciones del primo de Kamel EltaïefEl método del almirante Camel Agrut es arrojar luz sobre el problema subyacente que dio forma al destino de Túnez…

Publicó esto en su página de Facebook el viernes 14 de enero.

“El momento del lanzamiento del disco de la BBC plantea interrogantes. Si uno conoce las preferencias de los británicos y el MI6 sobre el Islam político, puede comprender la repentina benevolencia y la repentina transparencia de la BBC (de propiedad estatal).

Estas expresiones, secuencias y tiempos deben leerse en segundo grado y probarse una vez más:

– Aquellos que no dominan la tecnología no tienen privacidad,

– Lo que te dan gratis no es tanto gratis, solo te convierte en una víctima.

– Las redes sociales no siempre son completamente seguras, su información y datos personales son accesibles,

– Todos los líderes deben ser conscientes del impacto de no dominar las tecnologías (cibernética, IA, comunicaciones, etc.) en su soberanía nacional.

Finalmente, las revelaciones no agregaron mucho a la historia del 14 de enero. Ese hecho hay que tenerlo en cuenta”.

Facebook

Gorjeo

LinkedIn

Cuota

¿Qué está pasando en Túnez?

Nos explicamos por nuestra cuenta canal de Youtube . ¡Registrarse!