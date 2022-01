Julie Denier dice: “Conozco a más y más personas peligrosas

¿Cómo describiría el éxito de “Face au Juge”?

Es una combinación de varias cosas: encontramos el trasfondo de la actuación de los jueces y la justicia. Sentir como si el espectador hubiera aprendido algo.

¿Quiénes son los dos nuevos árbitros para esta temporada?

Karine Baix es juez de paz en Marchienne-au-Pont. Después de más de 10 años en los tribunales laborales, necesitaba acercarse a la gente. Es un muy buen juez, gentil y firme al mismo tiempo. También damos la bienvenida al juez Rudy Ghyselinck a Mons Peace. Sentimos este deseo de contacto humano con él con mucho humor.

¿Cómo sucedió el tiroteo?

Cuando filmamos el programa, nos mezclamos en la sala de la manera más invisible posible y filmamos la realidad con precisión. Obviamente, armar un equipo en medio de una epidemia siempre es complicado porque hay que respetar el protocolo.

¿Cómo elegir los casos que se muestran en la pantalla?

Debe ser una historia que cautive a la audiencia… historia conmovedora o divertida. En el primer programa, que se emitió este domingo, hay una historia sobre un caballo, y esta es la primera vez que se habla de un caso así en “frente al juez”.

¿Cómo responde la gente a las cámaras?

Están más acostumbrados a mirar a las cámaras. Sin embargo, el programa ha parecido un poco desenfocado en episodios recientes; No debemos olvidar que toda persona que testifique debe dar su consentimiento para aparecer en pantalla. Se calcula una aceptación por cada diez denegaciones. Esto explica por qué se necesita un año de filmación para armar la temporada “Face O Magistrate”.

¿Hay alguna de las historias discutidas esta temporada, especialmente las que te han conmovido?

En el episodio 2, conozco a un padre que llega con 3 meses de retraso al alquiler. Me explicó que solo le quedaban 60 euros en su cuenta y no sabía cómo sacarlos. Me encuentro con más y más gente peligrosa. Cuando discuto esto con los Jueces de Paz, me dicen que realmente estamos avanzando hacia un curso que la gente encuentra más difícil. Me duele el corazón por estas personas que ya están teniendo tantos problemas para pagar el alquiler cuando escuchan que las facturas de energía van a explotar.

¿Cómo responderías a las personas que dicen que este programa supera los límites de la virulencia?

No estoy de acuerdo porque noto que la gente viene en el aire. Elimino algunos párrafos porque no quiero exagerar. Soy la barrera de seguridad entre mirar al suelo y ventilarme en el aire. También niego que le tomemos el jugo a distribuirlos en las redes sociales. No quiero sacar una historia de contexto.

