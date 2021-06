Julian Torrey compartió este loco clip creado por la clase de primaria de cuarto grado de Chapel-less-Herlemont (video).

Este martes por la mañana, 16 alumnos de la clase de Madame Lorenza en la 4ª Escuela Primaria en Ru Pastor, Chapel-less-Herlemond, Hainat, estaban extasiados. El artista francés Julian Tore, de hecho, volvió a compartir la noche Video que filmaron en clase con su maestro sobre un éxito: “Somos”.

Madame Lorenzo Casado anunció este inesperado compartir en la cuenta oficial de Instagram del famoso cantante francés a través de nuestro botón de Alerta Naranja para nosotros: “Publiqué un video marcando a Julianne Dore a las 9 anoche. Esta mañana, frente a la puerta de la escuela, mis padres me llamaron y me dijeron: “¿Viste eso? ¡Julian Dore compartió tu video!”

“Durante el anuncio en clase, los niños estaban muy felices“, Revela la autora, que todavía lucha por sentir el gesto contundente de la cantante francesa, ex ganadora del espectáculo La Novel Star.

Los niños son “enterrados” en la escuela

Explícanos las razones iniciales que llevaron a Madame Lorenza a grabar un videoclip con sus alumnos: “Quería marcar este año en particular, cuando vi a niños de mi clase y a mis propios hijos ser ‘enterrados’ en su escuela. Y viví en la burbuja escolar. A pesar de la epidemia, quería aparecer nuevamente este año. Govid nos robó nuestra elegante exhibición, pero teníamos un plan b “, dijo. El profesor responde con orgullo.

Durante estos tiempos libres, Madame Lorenza, de 37 años, de Forges-la-Marche, era cantante y compositora de su banda de electro pop de ensueño: Les Lucky Hodge.

“Para este clip sobre el éxito de Julian Dore, quise combinar mi interés en la canción y mi otro interés en editar cápsulas de video. Edité algunos chistes durante mi encarcelamiento. Grabamos voces y diferentes escenas”, Lorenza nos describe con interés.

Para ello, el profesor grabó a cada alumno en su propio desecador y añadió voces durante la edición. “Fue un gran trabajo, tomó tiempo, pero creo que los niños tendrán recuerdos de los 4 años.Th Primario. Es un proyecto multifacético que forma parte de un proceso educativo. Bienvenidos a Flamercois.

“Nosotros, mientras seamos suaves …”

Hay una pregunta: ¿Por qué elegiste la canción “Nous” de Julian Dore? “Porque esta canción” habló “a los estudiantes. Se identificaron con estas palabras. Refleja cómo vivían en Kovit y lo poco que se olvidaron de esta epidemia …”

La letra de la canción dice: “Nosotros, miramos el mar, vemos si la gente está orgullosa, imaginamos subiendo al agua, no tenemos nada que perder, no tenemos nada que perder (…) Nosotros, nosotros, nosotros, no damos un mal información sobre usted, toma cualquier cosa Sí, siempre y cuando seamos amables … ”

Una canción que inspira esperanza y solidaridad por días mejores: todo este proyecto para niños de 10 años que esperan un rápido regreso a la normalidad.