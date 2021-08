¡Julian Dore ha revelado su rutina de cabello y está volviendo totalmente extraños a los usuarios de Internet! (Video)

Julian Dore ya ha demostrado que no maneja los sitios de redes sociales como cualquier otra persona respondiendo a sus oponentes en Twitter o mostrando mucho autodesprecio. Pero es conocido por algo más: su increíble cabello rubio rizado, muchas mujeres (y hombres) lo envidian.

“Marca el ritmo después de varias solicitudes”

Para deleitar a sus fanáticos, el cantante lanzó el esperado video en Instagram. “Entrenamiento del cabello”, Escribió en el título. “Para mi publicación número 500 en Instagram, mi rutina de cabello tuvo que marcar la ocasión después de muchas solicitudes de este #tudochevex. Lo prometido … Espero que les guste mi pequeño flequillo épico. ¡Interesado!”

Numerosos usuarios de la web hicieron clic en el video. “Hola amigos”, Inicia el cantante frente al escritorio donde están los productos, “Espero que estés bien, ha llegado el día, es hora de que mi cabello haga ejercicio regularmente”, El comienza. “Sobre todo saber y hacer primero” ... Desafortunadamente, en este punto crucial del video, el jugador parece estar chocando en círculos. Su voz vuelve de vez en cuando, pero no hay nada que hacer, ¡la pista de conexión se desborda! El curso del video se reanuda solo al final del tutorial. “Es simple en general, pero estas cosas son útiles. Te beso, cuido de ti y de tu cabello, ajá”, El artista comienza con una sonrisa gorda.

“Pensando que llevamos un año esperando esta formación”

Cientos de personas se enamoraron de este pastel, reproduciron el video 10 veces y probaron su conexión. Pero no hay nada que hacer, la edición del video original, ¡convence al espectador de que no se carga correctamente! Después de ser condenado contra Julian Tore y su computadora o su teléfono inteligente, muchos reconocieron que el cantante tuvo un derrame cerebral genial. “¡Este tipo está loco y nos encanta!”, Dijo un fan. “Pensando que llevamos un año esperando esta formación”, Tira otro. “No, pero me di la vuelta 3 veces al principio de todos modos antes de entender”, ¡Otro comentario!

Su audiencia no conoce sus secretos, este video definitivamente es una forma divertida no solo para sus fanáticos, sino también para los periodistas: “¡Déjame con mi cabello!”