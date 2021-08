Joyce Maynard no se arrepintió de nada

La escritora estadounidense Joyce Maynard, en París, 2017. Philip Matsus / Limage

Eso fue hace apenas cincuenta años. Joyce Maynard tiene ahora 18 años. En las fotos de ese período, se ve como la joven más “cool” de su generación: jeans, descalza, mirando al lente con sus grandes ojos redondos e inquisitiva. Aparentemente, la personalidad de la señorita Maynard no es menor. Ella lo demostrará pronto. Al ingresar a la Universidad de Yale (Connecticut), apareció en los titulares. Ella envió New York Times Una carta con un título un poco amargo: “La niña de 18 años recuerda su vida”. Vivió todo como lo vio todo. Deja su camino para criticar la situación de los años sesenta en la que creció. Lo motiva “Sentirse cansado y alienado”. Su deseo es dejar el mundo. Y concluye: “¡La jubilación se ve sexy!”

Ella esperaba verse a sí misma “en uno” Revista del New York Times, ¿Está su foto en la página completa? Están llegando cartas de lectores. Incluye uno en el papel de cuero del famoso Jedi Salinger (1919-2010). Por el autor Receptor (Robert Lafont, 1953), ganó por su hermosa pluma y comenzó a mantener correspondencia con ella. Maynard cae “Amor en la voz al costado”. Pronto del dueño de la voz. A la edad de treinta y cuatro años, Salinger lo invita a vivir en su cueva en New Hampshire. La joven Joyce lo deja todo, especialmente sus estudios en Yale. Más tarde describieron sus vidas juntos en Cornualles. Y frente a mi el mundo (Philip Ray, 2010), no se omite nada “Cruel” O “Perversión” De “Gurú” : Nueve meses de interés “Conciso y destructivo” Ella escribe, la marcará para siempre.

Atrocidades y desgracias

Hoy, no muy lejos de allí, en la orilla de un lago, en el lado de Peterborough, dos horas al norte de Boston, Joyce Maynard, acompañada de una videoconferencia, se sorprende de que los periodistas sigan hablando con ella este episodio de medio siglo. “No soy escritor. Como si no hubiera escrito nada más”. Pero estos nueve meses son básicos. Si hubieran brotado algunos temas, habría coloreado toda su obra. Las alegrías y las tristezas de las parejas, el sueño de una familia estable y feliz, las penas de la vida creativa …

Muchos de estos temas ya están presentes en su primera novela, Amor de bebe (Denol, 1983; revisado por Philip Ray, 2013), por lo que se ha comparado con una saga estadounidense. Se encuentran en la mayoría de los siguientes, Listo para todo (Bolsillo 1995 Fin de semana largo (Philip Ray, 2010, Jason Reidman, adaptado con Kate Winslet), o nuevo, su décimo, Donde vivía gente feliz Habla de familia catastrófica, accidente, traición, diferencia de edad, divorcio, abandono. No importa si estos temas (la firme sensación de fracaso, la amargura del sueño que se hunde …) pueden hacer que algunas mujeres sientan que se refieren al mundo emocional de la prensa. Maynard siempre dijo eso, y eso es lo que quiere explorar, Temas “serios”, con el mismo carácter duro y severo comúnmente conocido como carrera, dinero, guerra o éxito sexual “. Esto es lo que enseña en las clases que escribe todos los años en Guatemala.

