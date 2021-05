Joni participa en la creación del iMac M1

Los colores del iMac M1 recuerdan inmediatamente los colores del iMac G3, que desempeñó un papel clave en la preservación del primer iMac que Apple lanzó en 1998. Apple fue tan lejos como para reiniciar Sus viejos clips promocionalesY muchos otros elementos de diseño (esbeltez extrema, mentón, frente blanco, etc.) recuerdan las pasiones de un diseñador industrial en particular, una Joni Eve en particular, un Imag G3 y una persona en particular que ya estaba en el trabajo. El que dejó Apple En noviembre de 2019.

En el sitio Cable Aunque se fue hace año y medio, Joni Eve nos cuenta que está involucrado en la creación de este flamante iMac. Esto no es una gran sorpresa: se necesita tiempo para crear un diseño de sistema completamente nuevo, y es posible que el iMac M1 ya esté en el mapa cuando salga Joni Ev. Sin embargo, no sabemos si Joni Eve continuó trabajando en iMac después de que se fue y creó su estudio LoveFrom. En ese momento, Apple dejó en claro que el diseñador continuaría contribuyendo a ciertos proyectos después de su salida oficial. Apple ha negado las acusaciones en un comunicado emitido el viernes en el que afirma que “más de una vez se han hecho acusaciones similares e infundadas sobre Apple Computer.