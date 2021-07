Joe Biden anuncia una nueva fase en la relación de Irak

El presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro iraquí Mustafa al-Qadimi en la Casa Blanca en Washington el 26 de julio de 2021. Susan Walsh / Abby

Joe Biden hizo el anuncio el lunes 26 de julio con el primer ministro iraquí Mustafa al-Qadimi. “Nueva fase” Presencia militar estadounidense en Irak. “No estaremos en un viaje de guerra a finales de este año [en Irak]. (2) Nuestra cooperación contra el terrorismo continuará en esta nueva etapa ”., Dijo el presidente de Estados Unidos en la Oficina Oval, donde llamó al presidente ejecutivo iraquí.

“Esta relación se desarrolla en su totalidad a través de la formación, el asesoramiento, la asistencia y el intercambio de información”. Las fuerzas iraquíes del grupo yihadista estuvieron involucradas contra el Estado Islámico (EI), y “No más fuerzas orientadas a la guerra para el 31 de diciembre de 2021” En Irak, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.

Según el mismo texto, “Estados Unidos reafirma su respeto por la soberanía y las leyes de Irak y promete que Irak proporcionará los recursos necesarios para defender su integridad territorial”. “Nuestra relación es más fuerte que nunca”El primer ministro iraquí ha anunciado que busca fortalecer su posición en las elecciones a la asamblea de tres meses.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Lee esto tambien Irak: Mustafa al-Qadimi, un hombre de consenso, ha sido acusado de formar gobierno

Sin gran cambio

Liderado por un país plagado de corrupción, pobreza y epidemias, IS Donde las células durmientes todavía golpean, el Sr. Al-Qaeda se debate entre los aliados de Estados Unidos y las poderosas facciones pro-Irán. De hecho, los expertos no esperan ningún cambio importante porque la presencia militar estadounidense en el país ya no se considera una fuerza de intervención seria.

La mayoría de las tropas estadounidenses enviadas en 2014 como parte de una alianza internacional para ayudar a Bagdad a derrotar a ISIS fueron retiradas bajo la presidencia de Donald Trump. Oficialmente, todavía hay 2.500 soldados estadounidenses estacionados en el país, no están peleando y ya tienen una participación. “Consultores” Y “Entrenadores”.

Al final de este anuncio “Trabajo de guerra”, El primer ministro iraquí Hussein al-Safi espera volver poco a poco a las poderosas facciones pro-Teherán unidas dentro de la coalición, que se coordina con los paramilitares y el estado.

Riesgo de “gasto político”

Estas unidades, de las que se sospecha que han llevado a cabo una cincuentena de ataques contra intereses estadounidenses en Irak desde principios de este año, piden la retirada completa de todas las tropas estacionadas por Washington. Esto no es muy posible ya que las células restantes de ISIS están activas en el país. El grupo yihadista dijo Un ataque asesino hace una semana En la capital iraquí.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Lee esto tambien En Irak, la ONU está en el camino hacia los crímenes masivos de ISIS.

Ramsey Martini, un académico iraquí del Instituto Pearson de la Universidad de Chicago, sostiene que el presidente de Estados Unidos sufrirá “Gasto político” Entonces, si vuelve la escena de 2011. Una retirada estadounidense se considera ampliamente como un gran error estratégico, ya que permitió el surgimiento del EI.

Irak es un eslabón clave en el marco estratégico de Estados Unidos que conduce a las actividades de la coalición anti-yihadista en la vecina Siria. En medio de las renovadas tensiones entre Teherán y Washington, no hay duda de que los estadounidenses están abandonando el país a la influencia iraní, incluso si este último todavía quiere defender el acuerdo internacional de 2015 sobre la energía nuclear iraní.