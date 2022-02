Jean-Pascal Lacoste se balancea sobre su cuñada Sylvie Delier: “No es muy buena”

Ya te hemos comentado: Las relaciones entre las dos hermanas Sylvie (directora del certamen de Miss Francia) y los Dolphins se expanden en la familia Delier., quien está en una relación con el actor y cantante Jean-Pascal Lagost. Este último incurrió en algunas creencias en los pasajes de la crítica de Ciné Télé, que Sylvie Tellier calificó de “no muy buenos”.

Cuando la excandidata de Star Academy entró en trance, la directora del certamen de Miss Francia le habría dado a su hermana Dolphin una última advertencia, pidiéndole que eligiera entre él y ella.

Una advertencia final de la ex Miss Francia fue que el delfín no escucharía y quería tener una relación con la cantante. Desde 2015, se han cortado puentes entre las dos hermanas. Y Jean-Pascal realmente no tuvo la oportunidad de conocer a todos los miembros de su suegra, y Sylvie se negó rotundamente a conocerlo. “Me avergüenzo de juzgar sin saberlo”, La cantante se lamenta. “Pero esa es la reputación que tiene. No es muy agradable, pero no es una barrera para vivir nuestras vidas y ser felices”.