Jay-Z: “No aprendí a nadar hasta que nació Blue …”

J Z Ella se sincera sobre su relación con su hija Blue Ivy. El rapero estadounidense, que comparte a Blue de 9 años y sus hermanos gemelos Sir y Rumi con su esposa Beyonc அடுத்த de 4 años el próximo mes, apareció en el primer episodio de la última temporada de la película. Show de LeBron James, Tienda: Sin restricciones.

Cuando la estrella de la WNBA Nneka Ogwumike le preguntó cómo ser padre de hijas, JAY-Z, de 51 años, habló sobre su determinación de ser padre, incluido aprender a nadar después del nacimiento de Blue en 2012.

“Es increíble. Es muy profundo. (…) No aprendí a nadar antes de que naciera Blue”, dijo. “Todo lo que necesitas saber va aquí. Es una metáfora de nuestra relación. Tengo que aprender a nadar. Eso es todo. Ese es el comienzo de nuestra relación “.

El artista de “Empire State of Mind” también habló sobre su nominación para el Salón de la Fama del Rock and Roll en febrero, y Blue compartió que no obtuvo la reacción que esperaba.

“Cuando recibí el anuncio de la designación del Salón de la Fama, llevé a Blue a la escuela y fue como ‘esto no es una fiesta’”, bromeó. Ella se alejó y dijo: “Oye, bésame, estoy en el Salón de la Fama”. Ella dijo: ‘Adiós, papá’. “

El mes pasado, JAY-Z habló sobre sus esperanzas para sus 3 hijos, a quienes quiere que se sientan lo suficientemente solidarios como para embarcarse en sus propias aventuras.