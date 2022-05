Jasmine entrega el Nilo a sus padres por una semana, Salomé adivina quién provocó el desastre (Resumen y Spoilers episodio n° 404 ITC)

Vista previa de «Que todo comience aquí» de ITC para el episodio 404 del viernes 20 de mayo de 2022, con un resumen detallado y spoilers. En tu serie diaria, Los recuerdos regresan cuando Clare regresa a la escena del desastre. Theo y Zachary inspiran a Constance. Enzo no se dio por vencido.

Resumen Aquí todo empieza el jueves 19 de mayo de 2022 También disponible en línea. Buena lectura.

Aquí comienza: viernes 20 de mayo de 2022 Resumen del episodio 404

Enzo no se dio por vencido

Enzo se rinde ante Amber, acusando a Olivia de engañarse a sí misma y recrear una receta de un chef. Enzo le asegura a su amiga que nunca antes había visto esta receta y le recuerda cómo navegó durante la prueba. Amber le indica a Enzo que visite a Olivia antes de la clase y le explique cómo se le ocurrió la idea de la receta. Pero Enzo piensa que es inútil porque Olivia lo ha tildado de tramposo. Amber la anima a no darse por vencida, creyendo que Olivia finalmente escuchará lo que tiene que decir.

Enzo encuentra a Olivia en la cocina y le muestra su cuaderno de bocetos para demostrar que él es quien creó la receta. Explica por qué eligió este o aquel alimento. Olivia está de acuerdo en que Enzo es convincente. No puede confiar solo en su cuaderno. Es por eso que ella le da una nueva receta frente a ella. Pero como cortesía, Enzo se niega porque no hizo nada malo. Olivia le explica a Enzo que si no vuelve a hacer ejercicio, debería ponerle un cero. Enzo lamenta que todo el mundo se vea a sí mismo como un juguete. Olivia le promete lo contrario. Pero si Enzo hubiera tenido a Salomé y Anas con ella, nunca hubiera pensado que la habían engañado. Señala que ella escribió Olivia.

Enzo luego le cuenta a Amber lo que le sucedió al Jefe Listrock. Amber le aconseja que vaya a ver a Daisy, pero Enzo se niega. Está cansado de justificarse. Fue entonces cuando llegó un anuncio en su teléfono. Olivia publicó las notas en línea. Enzo no lo podía creer, ¡obtuvo 16/20!

Theo y Zachary inspiran a Constance

Emmanuel le sirve el almuerzo a Constance, pero ella se niega y almuerza afuera. Charlene le dijo a Theo que sus padres volvieron a discutir y que su madre llamó a la puerta y llegó a casa muy tarde ayer. La joven no ocultó su preocupación. Theo cree que es hora de evitar que su madre tenga un accidente. Axel cree que es normal que Charlene esté preocupada, porque por lo general sus padres estarán cerca. Para tranquilizar a su hermana, Theo recomienda hablar con su madre.

Zachary prueba el tipo de postre que creó con Constance en mente hace unos años, el sabor redondo de las emociones. Ella lo encuentra delicioso. Zachary quiere dárselo al Campeonato Nacional de Pastelería y quiere rediseñarlo un poco para mantenerlo nivelado. Constance dice que añade una frialdad de emoción. Zachary aprovecha para preguntarle sobre su programa de formación profesional. Constance lo convence de que a menudo discuten con Emmanuel sobre esto y que ella aún no está capacitada. Zachary lo ayuda. Constancio está de acuerdo.

Poco después, mientras está en línea en el Instituto de Formación de Osteópatas de Montpellier, recibe la visita de su hijo en su oficina. Le explicó a Theo que era probable que se la llevaran. Ella necesita enviar el archivo de la solicitud para que puedan leer su perfil. Y su educación continua comienza el próximo mes. Pero Constance duda. Si se involucra, sabe que creará una nueva tensión con su esposo. Entonces se siente egoísta. Theo cree que su madre debería pensar en ella ahora y animarla a seguir sus deseos.

Constance completa su solicitud cuando Emmanuel llega a casa. Explica que ha consultado los horarios de formación y que puede seguir trabajando a tiempo parcial en la empresa. Emmanuel intenta que se sienta culpable y le pregunta qué van a hacer los estudiantes el resto del tiempo si es necesario. Constance le señala a su esposo que a él no le importa la idoneidad de los estudiantes y le pide que no venga a darle una conferencia. Constance quiere obtener su apoyo al menos una vez. Daisy promete todo su apoyo, pero no para tan mal proyecto. Es absurdo que él y su esposa se conviertan en estudiantes a los 40 años. Constance le responde a su esposo, quien solo cree que sí: al igual que Zachary, su hijo la alienta y, además, cree que la comprende mejor que él.

¡Jasmine se va del Nilo con sus padres!

Boris y Mylean van a la empresa. Jasmine no ha sabido nada de Axel desde el día anterior y cree firmemente que él la va a dejar. Greg le dice a Jasmine que lo deje ir a ella. Greg lucha con su mano para hacer algunas tareas diarias que los padres de Jasmine nunca faltan. Enfrentado a su situación un tanto complicada, les asegura que pueden confiar en ellos si necesitan ayuda, y Greg y Jasmine Nile cuidan niños durante una corta semana. Jasmine se toma un tiempo para pensar las cosas y quiere hablar con Elliott sobre su propuesta.

Charlene nota que su prima ignora los mensajes de Jasmine y le pide a Axel que admita que tiene una relación con Salomé, si eso es posible. Pero Axel le asegura a su prima que está equivocada. Con Salomé, claro, había una atracción, pero nada más que el Jazmín, que es líquido, y luego se llevan bien. Charlene no entendía lo que su prima la estaba mirando. Axel le dice que le gusta el lado divertido de Jasmine. Él la encuentra talentosa, divertida y hermosa, y luego ella siempre sonríe, incluso cuando no lo tiene fácil.

Louise supo por su madre que Salomé había pasado por su casa ayer. Le pregunta a su ex esposa si su madre le contó sobre su sueño. Salomé le explica que no es así. Ella le cuenta el detalle que le recordó a Claire, es decir, vio un auto rojo con dos personas al lado de la habitación. Se dice que mencionaron el nombre de Jasmine. Louise tuvo que esperar hasta que los recuerdos de su madre se desvanecieran. Por eso le sugirió a Salomé que llevara a Clare al lugar del accidente. Salomé tiene un descanso de dos horas al final de la tarde. Louise le da una cita frente a la sala a las 4:30 p. m.

Boris es dueño de Naël y Elliott se une a él a cargo del parque. Boris le informa de su plan de llevarlos con ellos ayer por una semana corta y le pregunta si está de acuerdo. Elliott no ocultó su sorpresa. Boris le explicó que Jasmine y Greg estaban listos. El padre de Jasmine le explica a Elliott que él y su esposa son parte integral de la familia. Cuatro, Boris señala lo afortunados que fueron Greg y Jasmine de tener a Elliott en sus vidas. Poco sabía él que no podrían arreglárselas sin él. Pero Elliott no estuvo de acuerdo. Boris lo alaba. Él piensa que Elliott es el compañero de cuarto más musical, y se conecta entre Greg y Jasmine. Como él es importante para los cuatro, es importante que él también esté de acuerdo. Ahí es cuando conocen a Salomé. Elliott presenta.

Por su parte, Axel se une a Jasmine en el estudio, pero ella está lejos. Después de visitar a Salomé, Jasmine le dice que está sorprendida de que haya cancelado su velada. Simplemente hablaron y luego Axel promete que se reservará un tiempo para sí mismo. Jasmine pregunta si quiere estar más con Salomé que con él. Axel promete que no. Jasmine se arrepintió y le explicó que esta vez estaba un poco al límite. Luego cuenta el plan de sus padres. Ella piensa que él fue un poco duro con ellos debido a su división. Axel, que no ve el peligro, piensa por su parte que puede valer la pena el esfuerzo. Comprometiéndose, Jasmine y Axel se besan.

Jasmine luego analiza la propuesta de sus padres con Greg y Elliott. Han vuelto a donde estaban antes, y ahora tiene la impresión de que no están inconscientes. Ella piensa que quieren pasar tiempo con Naël. Él asume que han cambiado al convertirse en abuelos, y si no piensa mal de ellos, Jasmine quiere darles una segunda oportunidad. Naël Greg no tuvo ningún problema en ir con ellos. No solo eso, con el pequeño les ve como los mejores desde el primer momento. Elliott decidió seguir su ejemplo.

Los recuerdos regresan a Clare cuando regresa a la escena del desastre. Mientras iba a fumar detrás de su habitación, Claire vio que se acercaba un coche rojo y que se bajaban dos hombres de unos cuarenta años. Parecían una pareja y se veían nerviosos, especialmente la chica. No pensaron que lo vieron porque Claire estaba en la sombra. Empezó a escuchar cuando escucharon mencionar a Jasmine. Recuerda que Naël le dijo que esperara hasta que estuviera sola. No estuvieron de acuerdo y la persona levantó la voz. Más tarde, Clary los describe. Salomé se comunica con el padre de Jasmine.

Mientras tanto, Jasmine se despide de Nell y felicita a sus padres. El auto arrancó cuando Salomé se encontró con Jasmine frente a la puerta. Salomé le pregunta si tiene a sus padres y luego le pregunta por el color de su carro. Entonces la joven le pregunta si sabía que estaban allí para el baile. Salomé le explica a Jasmine que Claire los vio deambular por la habitación y los escuchó decirles que esperaran hasta que los cuatro estuvieran solos. Jasmine pronto se da cuenta de que Salomé sospecha que sus padres encerraron a todos en la habitación para secuestrar a Nile. Le pide a Salomé que cese en sus acusaciones y lo deje en paz.

