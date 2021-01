Jack Snyder filmó en secreto varias escenas

En una entrevista para la discusión del cómic, Zach Snyder dijo que Wagner Brothers filmó en secreto varias escenas. Por tanto, el cineasta habría evitado el deseo de los estudios de ofrecer una versión de su Liga de la Justicia.

Después de muchos años de solicitudes, Warner Bros. se arrepintió. Más solicitado Corte de Snyder Ver y transmitir a la luz del día HBO Max el próximo marzo. La película pone fin a la colaboración del director con DC y Warner, y aparentemente las pistas no están exentas de vulnerabilidades. En una entrevista para el canal de YouTube, Jack Snyder explica que el debate del cómic entra en conflicto con Warner Bros. Liga de la Justicia. “Querían burlarse de eso. Obviamente, yo estaba lo más cerca posible de lo que quería hacer, de una manera un poco vulnerable, hacer lo mío por mi cuenta, sin ninguna influencia”. Si hay algunos currículums en el programa, entonces, esta nueva versión de La Liga de la Justicia se basará en imágenes filmadas en 2016, pero no se emitió cuando se estrenó la película. Él menciona “Solo agregué dos escenas: un producto que quería filmar en postproducción, pero nunca tuve la oportunidad, y luego la escena con Jared”. De hecho, como supimos hace unas semanas, Lotto será el Joker. Sin embargo no lo mencionó en ningún contexto, volverá y querrá sorprender a la afición. Para conocer la entrevista completa, debe ver el video a continuación.

Como recordatorio, esta es la nueva versión. Liga de la Justicia A menudo se explora el destino de muchos personajes. Por lo tanto, Flash y Cyborg tendrán derecho a más tiempo en pantalla, y se presentarán múltiples personajes de sus respectivos universos. En cuanto al flash, ya sabemos que Iris West está ahí. El personaje, que eventualmente se convertirá en la esposa del superhéroe, se redujo durante la edición en la primera edición para cumplir con el límite de dos horas establecido por Warner Bros. También sabemos que Darkside estará en la película, solo fue mencionado en la primera película. Queda por ver si Snyder Cut cumplirá con las expectativas del público y finalmente entregará un montón de superhéroes dignos de ese nombre.