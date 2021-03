Jack Snyder arroja a este superhéroe fuera del pozo Snyder Cut (debido a Warner)

A pesar de que se dice que es la libertad creativa del proyecto, Snyder cortó Liga de la Justicia La agresión de Warner no ocurrió sin intervención.

Si Snyder Cut Liga de la Justicia Salió de lo común y trató de recuperar el papel de Warner después del fracaso de la película de 2017. Eso no impidió que el comandante de Hollywood interfiriera De nuevo con una mirada creativa Calcetín Snyder. Con su nueva colección, el escritor ha querido dar a los fans lo que han estado esperando todos estos años, o más aún, gracias a algunas pistas sobre cuáles serán sus secuelas.

En el micrófono GQCon la aparición de sus remakes para Snyder Cut (principalmente las últimas escenas de Epilogue), la línea final de la película no debería estar en la arena Tuesday Manhunter llegando a hablar con Bruce Wayne, Y john stewart, Luz verde afroamericana.

La quinta rueda del padmobile

“Lo que pasa al final es que tenía luz verde. Filmé esa escena y me pidieron que no la pusiera en la imagen. Les dije que no iba a tomar un color de la imagen principal. Así que respondí: ‘¿Por qué no me llevo a Harry? [Lennix, l’interprète du Martian Manhunter] ¿Cambialo? Tiene sentido y mejora la escena. “Dijeron que no lo dispararas.

Les dije: ‘Miren, esta es la escena que filmamos antes, amigos’. Todavía no hemos girado hacia el lado de las luces verdes, sino hacia el lado del bolígrafo. [Affleck]. Entonces, en cambio, cuando rediseñé la escena de luz de Marte con el Mars Muhunter, también cambié el lado de Penn. “

Si el cineasta hubiera expresado cierta comprensión de estas restricciones, habría podido aprovechar la oportunidad para intimidar al estudio, imponiendo así sus últimos planos que Warner no quiso por temor a comprometer la lógica de DCU. Aunque este último está casi muerto y enterrado …):

Vale, vale, ¿volvemos a retroceder?

“No sé por qué recibí esta condena de Green Lights. Creo que no quiero presentar la versión de John Stewart de esta película. […] Pero pude usar la presión desde allí. Les dije: ‘Bueno, me lo quitaré. Pero tienes que dejar que se cambie con Mars Manhunter, y tienes que dejar que filme mi escena postapocalíptica ‘, porque esas son dos cosas que no puedo hacer. “

A decir verdad, Zach Snyder aclaró sus malos comentarios en un podcast de Cinemond. A los fanáticos les encantó una versión Liga de la Justicia Sin compromiso, Warner hubiera querido hacer esta nueva edición solo a partir de escenas ya filmadas y sin agregar los elementos más grandes del universo de DC, como el lado oscuro. Afortunadamente, Zach Snyder no lo pidió y no tomó en cuenta los comentarios del Mayor:

Darkseat, shock y decepción

“Voy a ser sincero. No quiero que el estudio filme nada nuevo. Una de las reglas del Snyder Cut es que no debería haber disparos. Por supuesto, disparé cosas de todos modos. ¿Porque de repente debería haber reglas en este proyecto? [rires] […] No quiero parecer vulgar o grosero. Pero eso es exactamente lo que querían los fanáticos. El trato que hice con todos fue que tendrían una versión perfecta de la Liga de la Justicia de Jack Snyder. ” […] Tienen muchas peliculas [chez Warner]. Sólo tengo uno. “

Disponible en la mayoría de los sitios de VOD para su compra 18 de marzo de 2021, Corte Snyder Liga de la Justicia La versión física se licenciará muy pronto (probablemente en mayo). Mientras tanto, siempre puedes averiguar Nuestra reseña de la película, Pero también Nuestro archivo está dedicado a sus efectos nocivos. Liga de la justicia de Sock Snyder.