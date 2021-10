Jack Miller subestima los riesgos del circuito de Austin

El concierto real de la crítica cayó sobre la pista donde se reunieron los pilotos en Austin. Frente a los numerosos baches que provocan movimientos espectaculares de los motores, algunos pilotos En apoyo de la idea de reducir la raza Mientras que otros son iguales Sugerido cancelarlo Limpio y sencillo. Jack Miller, Se encajó en el escenario durante la visita anterior de MotoGP a esta ronda en 2019 y volvió a competir con un segundo mejor tiempo el viernes, sin compartir las preocupaciones de la mayoría de sus colegas, exigiendo la capacidad de transformarse.

“Hay baches, están ahí para todos, así que no está mal”, Dijo el australiano. “La humedad estaba un poco resbaladiza por la mañana, pero en algunos lugares fue un agarre increíble. El nuevo asfalto en realidad tenía mucho agarre en la humedad, así que podía tocar mi codo. Pensé que era posible mojarme, así que hacía mucho frío. El otro pico, es como la nieve “.

“Así que tienes que intentar usar la cabeza en la pista, tienes que dejar el borde en algunos lugares y atacar otros lugares. Este no es un camino realmente fácil, pero creo que agrega un elemento extra, por supuesto. Hay baches , tienes que tratar de encontrar la mejor manera de superarlos, “Cómo lidiar con ellos después de la vuelta. Estoy mejorando, pero todavía no está bien. Tenemos que seguir adelante. Es muy difícil trabajar, atrás”. a las 10, pero estoy contento con cómo fue el día.

Sin embargo, Miller, que sabe que el camino debe mejorarse antes de llegar al próximo campeonato en la ronda de Texas, quiere ver la situación que enfrenta el campo este fin de semana como un desafío adicional: “Seguro que es físicamente exigente, pero todo el mundo sabe que esta ronda es físicamente exigente. ¿Muy peligrosa? Bueno, no creo que sea peligrosa, tienes que averiguar cómo abordarla, tienes que abordarla con precaución. Es diferente si está mojado o no. Por supuesto que no puede seguir así, hay que hacer algo.

Aunque es mucho más difícil para muchos pilotos conducir sus motos de lo que era en 2019, Jack Miller sintió el progreso, detectando la agilidad de la máquina Ducati y ya destacándola en los últimos años. Carreras: “La moto es definitivamente muy fácil aquí. Me gustaría dejar por escrito lo que hice aquí. Vi algunas notas en esta pista, me sorprendió mucho. Hice la última. Al llegar a plenitud dije ‘sí’, estaba cuatro décimas por debajo de mi mejor tiempo, yo ‘Eso es bueno’.

“Luego traté de usar el frente suave y no es bueno debajo del otro freno en la vuelta, tengo que mantener algo de espacio para la cabeza. Me asusté un par de veces como lo haces tú. Está separado. […] La sensación es increíble, por supuesto que la moto es diez veces mejor que la última vez que llegamos aquí. “

