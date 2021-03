Ivan Rakitic no bromea con Lionel Messi en el trofeo de Argentina

Ivan Rakitic ha revelado una broma personal que compartió con Lionel Messi cuando era integrante del equipo FC Barcelona.

“Estaba hablando con Messi y le dije: ‘Lo ganaste todo, hiciste todos estos goles’, pero le dije:” Gané un trofeo que no tienes … nunca ganarás la Europa League “. Con una broma en una entrevista transmitida por La Liga TV, dijo Rakiti.

El capitán croata derrotó al Sevilla en la tanda de penaltis sobre el Benfica en 2014, el segundo trofeo continental más grande de la UEFA.

Rocketic ha ganado La Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la UEFA Champions League, la Supercopa de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, pero todos fueron con Messi.

Los dos comparten la singularidad de ser finalistas de la Copa Mundial de la FIFA.

Con la excepción de la Europa League, la Copa Suiza es el único trofeo de equipo cohete que Messi no posee. No siempre es probable que la estrella argentina juegue en este partido.

Cebila pronto se medirá al Barcelona en la Copa del Rey, con Croacia liderando 2-0 en el partido de ida.

El Barcelona tomó represalias en La Liga el pasado fin de semana, con Messi y Usman Tembele anotando, y los catalanes ganando 2-0 con tres puntos.

“Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Nos robaron y Leo pudo recuperar el balón, darse la vuelta y dar el pase. No puedes dejar al Barça. No sufrimos mucho y al menos no pudiste soportarlo ”, dijo Rakiti a los medios, reflejando la reciente pérdida.