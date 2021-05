Isabelle ordenó su teléfono inteligente hace 3 meses: después de decenas de conversaciones con Proximus, “Lo dejo ir, no puedo soportarlo más”

El comercio por Internet se ha disparado durante años. Y si se agudizan las medidas y si los transportistas son más eficientes, nadie está a salvo de un problema. Esto es lo que le estaba pasando a Isabel hace tres meses. Se puso en contacto con nosotros a través de nuestro botón de alerta naranja porque “explotó” después de intercambiar docenas de llamadas y mensajes con Proximus.

‘Perdí mi pago’

Todo comenzó el 2 de febrero de 2021. Isabelle ordenó un teléfono inteligente para su compañero a través del sitio web de Proximus. “199 € por un iPhone 12, pero hay que coger la opción DataPhone (2,5 GB de datos adicionales) A 25 € al mes durante dos años. Todo avanza con normalidad y también lo recibí después de 3 días “. En el proceso, esta vez solicitó otro teléfono para ella. Y aquí comienza el problema.

“Este teléfono, también lo pagué el 2 de febrero. Me cobraron. Pero después de una semana, no recibí un teléfono. Recibí un correo electrónico de Proximus pidiéndome … que confirme mi pedido y pague el teléfono . J “Proximus llama y me dicen que perdieron el pago. Me recomiendan ir a una tienda y eso es lo que hago. Pero luego me dicen que no saben cómo hacer nada con una solicitud pendiente. Vuelvo la llamada, así que comuníquese con el servicio al cliente. Me dijeron que esperara el reembolso y luego vuelva a realizar el pedido.Isabel dice.

Entonces estamos el 24 de febrero. Isabel, quien es ellaCliente desde hace 20 años“En Proximus, siempre confías en el gatillo y crees que hubo un pequeño error”.Fui redimido, así que vuelvo a pedir el teléfono inteligente. El pago se realiza, el pedido se confirma por correo electrónico. Estoy a la espera“.

“Bpost” perdió su teléfono inteligente

Tres semanas después de que se envió la solicitud, Isabel se da cuenta de que hay un problema nuevamente. “Los días pasan … el 15 de marzo llamé a Proximus”Y vimos desde la zona de Rixensart caer en el laberinto imposible que el servicio de atención al cliente de un operador podría representar en caso de un problema. “Me dijeron que llegaría el teléfono, pero nada se movió. El 22 de marzo, volví a explicar todo, me transfirieron de servicio en servicio y alguien terminó diciéndome que fue el correo el que perdió mi paquete. Lo cual sigue siendo extraño, porque no he recibido ningún mensaje informándome de que bpost me entregará el paquete.“.

Unas semanas más tarde y algunas llamadas más tarde “El lunes 19 de abril recibí un correo electrónico confirmando mi pedido, ¡pero no el teléfono inteligente que ordené originalmente! Es otro modelo. Proximus me sugiere por teléfono que cancele mi pedido. Temblando, vuelvo y deambulo de un deber en otro, una y otra vez ”.

Archivo ‘demasiado complicado’

Sin embargo, otro agente de servicio al cliente la escucha por teléfono y la hace esperar 45 minutos.Luego me dijo que mi expediente era demasiado complicado y que me devolverían la llamada.Contrariamente a todas las expectativas, el simple control de un teléfono inteligente puede resultar Archivo complejo Después de dos meses de espera …

“Desde entonces, he estado esperando a que Proximus regrese a mí. Después de llamarles, escribirles y quejarme decenas de veces … les prometí un gesto comercial que nunca aproveché. Todavía no tengo un teléfono inteligente. Ya no sé a quién contactar para solucionar este problemaIsabelle explica, molesta.

Isabel admite que ellaVamos con Proximus: no volveré a estar en contacto con ellos porque no puedo soportarlo más“Afortunadamente, lo comprobé”La opción mensual no se cobra a 25 € por mes.Entonces, Isabelle tiene un pedido de teléfono inteligente que se ha pagado durante 3 meses, pero aún sin un teléfono inteligente.No estoy molesto, no cambiaré de jugador, sin embargo, vivo en una calle pequeña, no tengo otra opción. Pero quiero mi teléfono inteligente o mi dinero de vuelta“.

¿Qué más le molesta? “Es que recibo un correo electrónico cada tres días preguntándome si estoy contento con mi nuevo teléfono inteligente …” :

En el momento de cerrar nuestro artículo, vimos una llamada del operador informándole que el smartphone se despachará rápidamente. “Espero creerles porque me lo prometieron muchas veces”.Ella nos dijo después …

Proximus por supuesto Perdón por leer el recorrido de este cliente. Y ve “Haga todo lo posible para corregir la situación lo más rápido posible”. Proximus, como todos los operadores de telefonía móvil, se ha convertido en un importante proveedor de teléfonos inteligentes.. Afortunadamente, la experiencia de este cliente es extremadamente rara.Se nos confía el servicio de comunicación, que especifica que “Dado que, mientras tanto, el smartphone se ha puesto a la venta, lo compensaremos con 100 euros ”..