Inversión de Joe Biden: Para el programa, Lady Gaga, Jay-Lo y … Michael Obama estuvieron allí.

Después de explicar la canción patriótica de Lady Gaga “America the Beautiful” con un toque de “Let’s Get Loud”, Jennifer Lopez, mejor conocida por sus looks glamorosos y sus atuendos, se unió al conjunto de Channel White. Este color no es ingenuo porque tradicionalmente se ha asociado con el sufragio al otro lado del Atlántico. La estrella latina también cantó la canción popular de Woody Guthrie “This Land Is Your Land”.