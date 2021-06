Introducido en los boletines de Facebook

Dirigido a escritores y periodistas, el nuevo sitio de Facebook es independiente de la red social.

Lo más popular en las redes sociales es anunciar la llegada de un nuevo servicio llamado Bulletin. Este último permite a los autores publicar artículos y crear boletines informativos gratuitos, pero paga. Estos boletines se pueden publicar en Internet, enviar por correo electrónico o compartir en Facebook.

El boletín no está integrado en la red social, el nuevo servicio de Facebook en realidad tiene su propio sitio, lo que puede confundir a los lectores. En el boletín, los visitantes pueden leer diversos productos de diseñadores, periodistas y otras celebridades. Un concepto que recuerda explícitamente a los blogs y otros sitios. Algunas publicaciones son gratuitas, otras se cobran. La elección queda en manos de los creadores.

Inicialmente, Facebook no aceptaría ningún porcentaje de las suscripciones al boletín. Además, los creadores conservan la propiedad total de su producto.

El boletín es ” Centrarse en promover a los escritores independientes, ayudarlos a llegar a nuevas audiencias y estimular sus negocios. Dijo el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. El último objetivo del boletín es proporcionar a los creadores una nueva forma de monetizar su dinero. ” El objetivo aquí en toda la empresa es, en última instancia, apoyar a los millones de personas que realizan trabajos creativos. Dijo el CEO de Facebook.

Este nuevo servicio, obviamente, no sale de la nada. En realidad, el boletín es la única respuesta de Facebook a servicios como el substock que han ido ganando popularidad durante algún tiempo. Facebook no es el único sitio de redes sociales que se da cuenta del potencial de este tipo de servicio. Aunque la red social aún no está en uso, Twitter adquirió recientemente un sitio de boletines, Review.

Si Facebook hubiera anunciado el lanzamiento de su nuevo proyecto, aún no estaría completamente disponible. Solo un puñado de escritores y creadores preseleccionados de Facebook pueden publicar en el boletín. Sin embargo, sin dar una fecha exacta, la red social ha apuntado que próximamente nuevos usuarios podrán utilizar su nuevo servicio.