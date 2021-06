Instagram explica el mecanismo de su feed de noticias.

Instagram proporcionará una lista de artículos en su blog para reconstruir algunos conceptos erróneos sobre él.

Se publicó un artículo Blogs de Instagram Adam Moseri, su gerente, le permite aprender más sobre la funcionalidad del algoritmo del sitio. A través de este artículo, el hombre intenta, sobre todo, reconstruir los rumores sobre las actividades de Instagram, que deliberadamente pueden ocultar o dañar determinadas publicaciones. Según el responsable de la red social, esto no es muy exacto.

Es cierto que desde su lanzamiento en 2010, Instagram ha evolucionado mucho en cuanto a significado y forma. Ha acogido muchas funciones y su suministro de noticias ha cambiado mucho. Si originalmente se basó en la lógica cronológica, muestra las publicaciones más recientes de los usuarios, lo cual ya no es el caso. A lo largo de los años, Instagram ha implementado un mecanismo para administrar su feed de noticias, que ha sido criticado por muchos usuarios y creadores de contenido. Para muchos, el método de Instagram es enterrar a sabiendas ciertos tipos de contenido.

Experiencia personalizada

Adam Moseri comienza su artículo señalando que no existe un algoritmo en Instagram. Supervisa lo que las personas están haciendo y lo que no ven en uso. “Las redes sociales se basan en una serie de métodos, cada uno de los cuales persigue el objetivo de personalizar mejor la experiencia del usuario. El hombre aprovecha la oportunidad para recordar a los usuarios que existen mecanismos para anticipar una acción al proporcionar contenido que les interesa. Esto afecta en gran medida la vista del servicio de noticias de Instagram.

Destaca que la popularidad del sitio ha provocado un aumento de contenidos, algunos de los cuales han pasado completamente desapercibidos. Es por eso que Instagram ha implementado una forma de categorizar “. Publicaciones basadas en lo que más te gusta .

Posteriormente, Adam Moseri vuelve a la función de las diferentes pestañas del sitio y a los métodos de selección del contenido a mostrar.

Un servicio de noticias para “seres queridos”

En el “feed”, a la gente le gusta especialmente ver publicaciones de sus amigos, familiares y parientes que son el equivalente a historias, dice Moseri. Esta es la razón por la que las noticias y las historias se clasifican para entregar primero el contenido de los familiares. Pero la clasificación de este contenido se ve afectada principalmente por las muchas señales recopiladas por Instagram; La cantidad de opciones de fotos, el tiempo que navega por el teléfono inteligente o la web y la frecuencia de las opciones.

En las noticias y las historias, los métodos de Instagram primero analizan la información sobre las publicaciones (popularidad del contenido, tiempo de publicación, ubicación, etc.) y luego la información sobre la persona que publicó. Contenido publicado (personalidad conocida, influencia, ser querido), actividad del usuario (frecuencia de me gusta) y, finalmente, historial de interacciones con la persona que publicó. Cuanto más interesado esté en el contenido de alguien, más contenido le mostrará Instagram de ellos.

Con base en esta información, y otros métodos, se destacan algunas publicaciones más que otras, que tienen más probabilidades de desencadenar una acción por parte de los usuarios (como comentar, compartir, etc.).

Descubrimiento y entretenimiento

A diferencia de las noticias y las historias, Reels y Explorer ofrecen más contenido nuevo porque estas pestañas no solo ayudan a los usuarios a descubrir cosas, sino que también los entretienen.

Todas estas publicaciones se ven afectadas por las señales que Instagram publica de sus usuarios (publicaciones que les gustaron, grabaron o comentaron). Aquí nuevamente, el propósito es proporcionar a los usuarios contenido interesante para que puedan realizar una acción (es decir, ver y suscribirse al perfil de la persona).

Por lo tanto, si ha desarrollado un interés en las cuentas de chef y ha seguido muchas de ellas, las instrucciones de Instagram garantizarán que obtenga nuevas cuentas de cocina en Explorer o Reels; Consejos de cocina, fotos de platos, relatos del chef, etc.

La sombra está prohibida

Después de explicar el funcionamiento de los mecanismos de Instagram, Adam Moseri vuelve a las acusaciones de “sombra” de algunos lanzamientos, que se pueden traducir como “ponerse a la sombra para hundirse”. El hombre nos asegura que no tienen nada que ver con esto, que si una de tus publicaciones es menos popular, los usuarios ya no verán su feed completo y no verán tu foto / video.

Con respecto a las publicaciones eliminadas, el administrador de aplicaciones admite que cometieron errores en el pasado y que están trabajando en un sistema de notificación, que ahora explica claramente las razones para eliminar una publicación de Instagram.

Influencias en Instagram

Finalmente, Adam Moseri comparte muchos consejos para influir en lo que vemos en Instagram. Los usuarios pueden optar por guardar a algunos de sus seres queridos como “amigos cercanos” para asegurarse de que vean sus nuevas publicaciones. También puede cambiar las cuentas de los “familiares” que no le gustan. Por último, Instagram te permite indicar que no te gusta la versión recomendada. Al hacerlo, las instrucciones de la aplicación modificarán sus recomendaciones.