Información Info. Grupo: 28 residentes de la residencia de ancianos Leskur-D’Alpicios padecen enfermedad del gobierno, 2 hospitalizados

Revelar la presencia de un clúster en la ciudad de Lescure-d’Albigeois nos recuerda que los 28 residentes afectados, 2 de los cuales han sido hospitalizados en el Centro Hospitalario de Albie, son más conscientes que nunca de la variación. No dijeron la última palabra sobre la contaminación en forma de casos de racimo.

Este lunes 6 de septiembre por la mañana, a través de una llamada anónima al personal de Albie Editorial, nos enteramos de que se había encontrado un racimo durante varios días en el Hogar de Ancianos Charmillus en la localidad de Leskur-d’Alpicios en Dorn. Veintiocho residentes se ven afectados por la enfermedad de Govt +.

“Un residente de Oxygen en Alby Hospital Center …”

“Llamé hoy (lea el lunes) y las enfermeras del departamento de pulmón del Alby Hospital Center mostraron poca mejoría. Solo una de ellas recibe oxígeno, explica Eric Placeid, director de configuración. Uno de cada cuatro residentes se beneficia de los agentes de suministro suave de oxígeno en el hogar de ancianos “.

Por tanto, la epidemia de este conglomerado parece haber alcanzado su punto máximo, que se detectó temprano el 30 de agosto con 2 agentes y 4 residentes. Desde entonces, la dirección del asilo de ancianos ha informado a las familias de los residentes a diario de la evolución de este clúster. Entonces es necesario regular el cribado y conocer los resultados de las pruebas de respuesta para aumentar el número de víctimas. El personal de Ehpot des Charmillas intentó lograrlo con la máxima profesionalidad, aunque surgieran dudas de al menos una familia que quisiera conocer el origen de este clúster.

Cien personas, 40 agentes y 60 residentes fueron examinados en los últimos días en el Hogar de Ancianos Charmillus en Leskur-d’Alpigiois.

Una familia se pregunta sobre el origen del cúmulo.

Eric Placid le dio las siguientes respuestas: “Identificar la aparición de racimos es prácticamente imposible. Estos últimos pueden ser muchos. 5 Agentes no vacunados, es decir, el 90% de los agentes vacunados o en avance. Primero considero la noción paradójica de que la entrada requiere un (…) Los visitantes no respetan ningún gesto de barrera dentro del asilo de ancianos, los grupos me han informado sobre el comportamiento inconsciente en el programa de salud del visitante en particular, especialmente los fines de semana Entonces, ¿cuántos recordatorios envié a las familias? 6 meses después de la infección, es decir, sin recibir 2 dosis de la vacuna. C alfarero pero variante (…) “

“La situación sería mucho peor sin que los residentes estuvieran vacunados …”

El Director de Hogares de Ancianos concluye con una doble observación en este clúster: “Si los residentes no estuvieran vacunados, lamentablemente estaríamos en una situación mucho más complicada que la que vivieron muchos hogares de ancianos en 2020. Lo que vivimos hoy se refiere a su conciencia, su toma de decisiones y sus acciones frente a:, Gestos irrespetuosos, salidas de presión de algunas familias en el asilo de ancianos … pero ilustra una realidad: Caída significativa después de 6 meses, quizás incluso menor, de anticuerpos en los ancianos incluso después de la vacunación completa 4 Agentes Positivos. Sin olvidar el aspecto altamente contagioso de la variación. Implicación total de los agentes Charmillus para superar esta prueba. .