Influenciado por la acusación de Scotopilia en Dubai: Milla enojada responde al escándalo de Jasmine

Desde hace días, el bloguero Wasim TV habla del video «Dubai Porta» Orinal“Se está propagando viralmente en los sitios web sociales. Esta tendencia, que significa «Dubai Portable Public Toilets», hace referencia a un evento sobre influencers e influencers que viven en Dubai. En palabras del blogger, estas personas están recibiendo increíbles demandas de los ricos a cambio de grandes sumas. «Algunas de las personas influyentes que ves en las redes sociales son en realidad acompañantes. Les pagan para interactuar con millonarios en Dubai. Pero si quieren más dinero, tienen que hacer muchas cosas.«, explica la bloguera. En estas prácticas, algunas pueden estar vinculadas escotopía O zoofilia.

«Puedes ver a un hombre haciendo eso. Contra *** en la boca de una mujer«. «Pueden ganar $ 20,000 de la noche a la mañana». También dijo que a algunas personas se les paga “Debe tener una relación cercana con perros y camellos«.

milla Jasmine descubrió que su nombre fue mencionado en el asunto. IraLa mujer francesa respondió de inmediato. Explicó el origen del rumor y anunció que se estaban llevando a cabo varios procedimientos legales a raíz de las denuncias.

La ex stripper afirma que una mujer que estaba celosa de sí misma escribió una publicación de blog hace muchos años con la intención de destruirse a sí misma. «En este artículo, derrama todo su odio sobre las mujeres de Miami, incluyéndome a mí. Descubrió que había conocido a un Peter en particular. 20Khubiera lamido un inodoro (…) Cuando Durante todos estos años me han acusado de coquetear con este Peter y lamer los inodoros. Entonces Tú Sabiendo lo mala que era la raza humana, tenía que parecer aún más sucio y espeluznante para ensuciarme. pasé de unos años Estriptista Para una mujer que come Él YO ***«.

«Allá ¿Cómo? ‘O’ ¿Qué? Nada puede arruinar la reputación de uno. Hoy dia Es un extraño, un youtuber falso que decidió convencerte de que conoce el verdadero trasfondo de los influencers franceses en Dubái (…) Solo tienes que ser más exigente con la ayuda que brindas a otras personas. (…) Sí, Lamentablemente debe haber mujeres que se dedican a estas prácticas, pero yo no soy una de ellas, nunca he sido una de ellas.«, Arrojó millaIra.

Este último anunció que iba a presentar una denuncia.