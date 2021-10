Impresionante erupción del monte Aso y la erupción de los japoneses

Ubicado en la isla de Kyushu, al sur de las principales islas japonesas, Monte Aso Es uno de los volcanes más activos del país. Explotó el martes 19 de octubre a las 11:43 am (hora local). Ella fue filmada notablemente Transmitiendo en vivo en YouTube Desde el techo del museo asociado al volcán. La columna de ceniza causada por la erupción se elevó a una altura de 3,5 km.

Impresionantes imágenes del monte Aso se difundieron en las redes sociales japonesas y extranjeras. Ubicados en este sitio turístico por lugareños o viajeros, muestran un gran humo negro que se eleva desde la ladera de la montaña.

El miércoles 20 de octubre, estaba Nanami (apodo) தகமோரி, Al sur de la montaña Aso, cerca del parque con su hija. Entre los dos recuerdos, borró el comienzo de la erupción volcánica, que le daba tanto miedo.

Otro video que se volvió viral fue tomado desde su auto por “Matchu” que estaba a 2km del volcán. Lo escuchamos decir “Oh, oh, oh … terrible” (Yabai).

Le dice al personal editorial de la audiencia:

“Soy de Honshu (la isla principal donde se encuentra Tokio, nota del autor). No esperaba que el volcán entrara en erupción cuando llegué allí. El humo me asustó y salí del abismo poco después de que se tomó el video. ”

Las autoridades japonesas instan a los residentes a no acercarse al volcán, especialmente en un radio de 2 km. Proyecto de roca volcánica o con riesgo de inhalación de gases tóxicos.

Sin embargo, la erupción no requiere evacuación.

Con senderos para caminar por el terreno y aguas termales, el sitio volcánico es uno de los más visitados de Japón. Por lo tanto, la prioridad de las autoridades locales es asegurarse de que ningún excursionista quede atrapado. Hasta la noche del 20 de octubre, no se reportaron víctimas.

Algunas personas, como nuestro observador, el fotógrafo japonés Shoko Westfield, que fotografió el sitio el lunes 18 de octubre, se acercaron al volcán el día antes de la erupción. No pudo acercarse al cráter del volcán porque el nivel de alerta era 2, 5 antes de ir a 3 durante la erupción.

Ya se había ido de su casa en Osaka cuando el volcán entró en erupción. Preocupado por la noticia, inmediatamente se puso en contacto con un amigo que vivía cerca del volcán.

“Vivimos en medio de volcanes y los japoneses están acostumbrados a verlos. Cuando escuché la noticia, todavía estaba preocupado por mi amigo que vive muy cerca del Monte Aso. Pero él no estaba preocupado en absoluto. Para ser honesto, cuando lo llamé, no se dio cuenta de que tenía un sarpullido.

De hecho, no todas las personas que viven cerca del volcán que contactamos dijeron que les importaba mucho la erupción volcánica.

Miyuki Ino estaba trabajando cuando ocurrió la explosión. Envió varias fotos y videos tomados desde su casa al comité editorial de la audiencia, que publicó en las redes sociales para tranquilizar a sus familiares.

“Viví cerca del Monte Aso desde muy joven y experimenté muchas erupciones importantes. El miércoles no me impresionó particularmente. No tenía miedo, ni siquiera volcánico, mi casa no fue golpeada por cenizas o rocas. Además, ya estaba prácticamente terminada . ”