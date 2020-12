Imágenes antiguas que muestran a Alec Baldwin dice que su esposa Hilaria regresa de ‘España’

Estas escenas, filmadas en “The Late Show with David Letterman” antes de que nazca el primer hijo de Alec e Hilaria, muestran a Alec hablando sobre su vida de casado y el embarazo de su esposa. A lo largo de la entrevista sigue su texto varias veces. Subido a YouTube Y “Mi mujer es de España … no me refiero a racista cuando pongo ese acento ahí”.

UN Pieza del New York Times En su lanzamiento el miércoles, Hilaria Baldwin citó a una ex pareja de baile diciendo: “Su deseo es ser siempre considerada española”. El artículo reveló que Baldwin y su familia visitaron España con frecuencia cuando eran niños y que sus padres se mudaron a Mallorca en 2011.

“Las cosas que compartí sobre mí son muy claras”, dijo Baldwin al Times. “Nací en Boston. Pasé un tiempo en Boston y España. Mi familia ahora vive en España. Me mudé a Nueva York cuando tenía 19 años y he vivido aquí desde entonces. Para mí, siento que me tomó 10 años compartir esa historia una y otra vez. Ahora parece que eso no es suficiente. “