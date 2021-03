Huracán mosquito en Argentina

El lunes 22 de febrero de 2021 es un día muy especial para Argentina. De hecho, los residentes han visto a los mosquitos crear un verdadero huracán. Los automovilistas han capturado videos específicamente de este extraño evento en el carril 74 que conecta el complejo costero con General Madriaga. Meteorito.

Pero este fenómeno no es un caso aislado. De hecho, toda la costa atlántica de Buenos Aires fue fuertemente invadida por mosquitos. Según los expertos, esta situación permitió que un tipo de mosquito se desarrollara rápidamente debido a una combinación de varios factores climáticos.

Crédito de Pixie

Argentina se enfrenta en realidad a una fuerte ola de calor que durará varios días, acompañada de fuertes lluvias. Sin embargo, un investigador dice que esta tormenta está precisamente en el origen de este insecto huracán.

Un evento debido a una combinación de varios factores climáticos.

« Cada vez es más grande y nunca había visto nada igual en mi vida. Escuchamos en un video tomado por residentes que filmaron el huracán mosquito con sus teléfonos. Muchos automovilistas han filmado y compartido este evento en las redes sociales.

Según Juan José García, investigador del Centro de Parasitología y Estudios de Vectores de Concepción La Plata, el fenómeno es causado por la lluvia, que inunda las llanuras aluviales donde los mosquitos hembra ponen sus huevos. Muchos estanques y las altas temperaturas establecen una condición excelente para que estos huevos de mosquitos eclosionen y permitan que las larvas escapen.

Funcionarios argentinos esperan que la situación se resuelva “naturalmente”

El lunes 22 de febrero, se formaron burbujas de aire caliente cerca del suelo, que se elevaron durante más de una hora hacia las nubes y sacaron colonias de mosquitos. Un enjambre de mosquitos ha invadido la ciudad de Binamar, invadiendo calles y casas. Un animal incluso le dijo a un periódico local que era una “situación muy increíble”. Al abrir la puerta de su automóvil, puede traer diez o quince mosquitos .

Después de todo, las autoridades argentinas han prometido que este tipo de mosquito es seguro para la salud porque no propaga el dengue. Sin embargo, la situación es diferente para los productos lácteos y el ganado que se ven afectados como resultado. Según el RDS, la vida útil de estos mosquitos no es más de una semana, por lo que no es adecuado que las autoridades traten la ciudad con pesticidas.