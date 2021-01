Hoy necesitamos ver por qué (nuevamente) la serie de adolescentes

“Dawson”, serie de culto para adolescentes cumple 20 años – Características de Rex / Ciba



Esta serie ya está en Amazon Prime Video, Como Buffy, Playa de Newport O Roswell (Bueno, esto es el cielo Programas para adolescentes), Pero el poder de pegada de Netflix siempre es una buena oportunidad para hablar de series de culto, nostalgia … ¿sigue siendo relevante? Dawson, Creado por

Kevin Williamson (Gritar, Notas de Satanás) En 1998, Netflix estuvo completamente disponible el viernes, y si no esperando al escenario para destacar la serie para adolescentes (

Riverdale, Educación sexual, Por trece razones), Es interesante ver cómo le deben (¿todo?).

Lloramos (felices). ¡La Serie Dawson saldrá en su totalidad el viernes! pic.twitter.com/AfdeLeUKLt – Netflix Francia (y Netflix FR) 13 de enero de 2021

Porque esta serie marca la edad de oro de los programas para adolescentes

Dawson, Buffy, Roswell y FelicityConsiderado a fines de la década de 1990

Una edad de oro de la serie adolescente. Beverly Hills Ya estaba allí, y puso los cimientos Show de adolescentes Hasta donde sabemos, su ciudad ha sobrevivido a escala humana, su triángulo amoroso, su mitología estadounidense, incluso la WASP. Pero Dawson, Y la procrastinación en amar a un fanático del cine y sus amigos, refrescando el género, apoyando el bazo adolescente en la telenovela y mejorando el estado de ánimo, por ejemplo, el primer beso gay en horario de máxima audiencia en la televisión estadounidense.

Porque “los adolescentes no hablan así”

También se dijo que si la serie se burlara principalmente de actores de 30 años que interpretan a adolescentes (tienen 20 años), no podrían hablar así como adultos. Crea un profesional y su identidad Dawson, Poner palabras en emociones, discutir emociones. Así, los personajes hablan mucho y, finalmente, actúan un poco, lo que contribuye al tiempo de pausa de la serie.

Porque había poco o ningún contenido para el programa.

Pero no tanto por la diversidad. La serie cuenta con un puñado de actores negros en sus seis temporadas, e incluso en papeles secundarios o icónicos. Como varias series a la vez. Por el lado feminista, la serie empezó mal con tratamiento, Puta-avergonzada Jen puede decirlo, pero fue capaz de crear retratos de mujeres complejas, poderosas e independientes como Joey. El personaje de Jack también es muy importante, su salida del armario ha revolucionado la televisión, ha ayudado a que muchos chicos ya no se sientan solos y ha allanado el camino para otros personajes homosexuales de la serie.

¿Team Talking o Team Dawson? – RONALDGRANT / MARY EVANS / SIPA

Porque su triángulo amoroso es legendario

Si la serie presenta a Dawson y Joey como la pareja principal de la serie como Rose y Rachel AmigosLa temporada 3 intenta algo nuevo, impensable para muchos. Ella trae a Joey y la charla juntos, mejor amigo, fracaso equivocado. Y … la serie fue relanzada por este triángulo amoroso, casi tragado,

Es uno de los más famosos de la televisión estadounidense.. Team Dawson o Team Talking? Los fans están divididos en los foros de discusión y no puedes imaginar cómo sería en la era de las redes sociales. Vamos, chica, nueva generación, esta es tuya.

Porque Dawson merece una segunda oportunidad

Esta es una guerra perdida de antemano. Aunque dio su título en francés e inglés (Corriente de Dawson), Dawson ahora se ha reducido, sin mencionar la burla, un recuerdo:

Dawson llorando. Ni siquiera hay una cuestión de a quién debería elegir él o el hablante Joey. Este personaje es uno de los más tacaños de la historia,

Las que salen de tus ojos, Que no son elegibles

Ser el héroe de su propia serie. Sí, hace calor para él. Todavía …

Como ya hemos escrito (We Won’t Let Go), un personaje que a Dawson no le gusta y que no comprende. No es complicado. Este, a su vez, es el límite de toxicidad. Pero este es el punto de partida de la serie, producto de su época y viviendo en el declive de su pequeño mundo “perfecto”. Quería doblar el mundo a una imagen (de cine), transformarlo en realidad (de personas).

Esta serie no siempre hace justicia a la actitud y el carácter, especialmente cuando se escribe contra el ritmo adecuado (él), por lo que se hará un pequeño sacrificio. La verdad es que, cuando la longitud, el vacío y la retirada, Dawson se convierte en un héroe muy sensato, filosófico y empático. Se merece su racha.