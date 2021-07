Hombre sano de 60 años, el gobierno no se vacunó ‘el mayor error de mi vida’

Un hombre sano dijo que no recibir la vacuna del gobierno fue “el mayor error de mi vida”.

Abderrahmane Fodil, de 60 años, pasó nueve días en la unidad de cuidados intensivos sometido a oxígeno después de creer que su sistema inmunológico era “adecuado” y que no necesitaba una vacuna.

Abderrahmane Fatil dice que lamenta no haber recibido la vacuna del gobierno

La mitad de los pacientes ingresados ​​en el hospital no estaban vacunados Crédito: SWNS

Faisal Bashir, de 54 años, fue hospitalizado con oxígeno durante una semana porque sintió que la vacuna “no era necesaria” porque estaba sano y en forma.

El hombre de 54 años, que está siendo tratado en el Royal Bradford Hospital, pensó que podía evitar el virus y no necesitaba una vacuna.

Un profesor de ciencias con dos niños pequeños, el Sr. Fatil se arrepiente de no haber recibido el jab y haber terminado en una codiciada sala.

El señor Bashir le dijo a la BBC: “Estaba vacunado, pero era arrogante.

“Fui al gimnasio, monté en bicicleta, caminé y corrí. No pensé que lo necesitaba porque era fuerte y saludable.

“Si hubiera sabido que no era seguro, no me habría arriesgado.

“Pero la verdad es que no pude evitar el virus. Me atrapó de todos modos. No sé cómo ni dónde. “

El hombre de 54 años agregó: “La gente está llenando los hospitales de peligro, lo cual está mal.

“Me siento mal. Me siento tan mal por ello. Espero que hablar de ello ayude a evitar a los demás”.

El Dr. John Wright, que trabaja en el hospital, dijo que la mitad de los pacientes tratados por covia optaron por no vacunarse.

Abderrahmane Fatil, quien estuvo en cuidados intensivos durante nueve días, dijo: “Mi esposa fue vacunada. Yo no lo hice. Yo dudé.

Centro de gobierno

“Me estaba dando tiempo, pensé que había vivido mi vida con virus y bacterias, pensé que mi sistema inmunológico era adecuado.

“Tenía síntomas de bocio cuando comenzó la infección y pensé que tal vez podría tenerlo. Pensé que mi sistema inmunológico reconocería el virus y estaría a salvo.

“Este es el mayor error de mi vida. Casi me cuesta la vida.

“He tomado muchas decisiones estúpidas en mi vida, pero es muy peligroso y muy serio.

“Quiero ir a todas las personas que se niegan a vacunarse”, dice. “Mira, esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Quieres vivir o morir? Si quieres vivir, vacúnate”.

A pesar de los dos golpes, se produce después de que Andrew Marr se sincera sobre su peligrosa batalla con el gobierno.

El periodista de la BBC se contagió del virus cuando regresó a Londres tras cubrir la cumbre del G7 en Cornualles el mes pasado.

Mar, de 61 años, dijo que sus síntomas eran “un poco de dolor de garganta y un leve dolor de cabeza” similar a un “resfriado de verano”.

Pero un día después, Marr dijo que estaba empezando a sentirse “muy mal”, por lo que decidió hacerse una prueba de PCR a pesar de que dio negativo a pesar de las seis pruebas de flujo lateral.

Miedo a los virus

A pesar del doble pie, el resultado de su prueba fue positivo.

Marr, quien sufrió un derrame cerebral que puso en peligro su vida en 2013 a la edad de 53 años, cree que fue un “golpe de vacuna” porque no terminó en el hospital para combatir el virus.

Mientras tanto, un consultor de SAGE advirtió que la tercera ola de gobierno de Gran Bretaña durará todo el verano y las infecciones diarias llegarán a 100.000 en semanas.

El profesor John Edmunds, miembro del comité SAGE que asesora al gobierno, dijo que la marea de verano sería “larga y duradera” después de que se relajaran las restricciones el lunes.

Sus comentarios se producen cuando el gobierno se prepara para eliminar todas las restricciones sobre Kovit en dos días del ‘Día de la Independencia’, incluida la abolición de las medidas de libertad social, la reanudación de eventos a gran escala y la eliminación de los consejos sobre trabajar desde casa.

Sin embargo, existe una creciente preocupación por la propagación de la variante delta, y Gran Bretaña registró ayer 51.870 casos, la mayor cantidad de infecciones diarias desde el 15 de enero.

Edmunds, profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, advirtió que es poco probable que la medida detenga la propagación.

Le dijo a BBC Radio 4: “Durante mucho tiempo durante el verano, hemos estado viendo más niveles de eventos, la mayor parte del otoño.

“Comenzamos a relajar las restricciones antes de que todos fueran vacunados.

“Puede provocar infecciones en las personas no afectadas, principalmente en los jóvenes en este caso. Es inevitable que esto suceda.

Gran Bretaña marcha en las pruebas del gobierno en IPSA en medio de la carrera en casa por la Lista Naranja