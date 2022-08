‘Hola y adiós’: el actor de Spider-Man Tom Holland toma una gran decisión para salvar su cordura (VIDEO)

Luego de varias semanas de ausencia de las redes sociales, Tom Holland hizo una destacada aparición en su cuenta de Instagram. Y puede que sea el último. En el video de 2 minutos y 30 minutos, el traductor de Spider-Man les cuenta a sus fanáticos sobre los efectos nocivos de las redes sociales en su salud mental. «Me tomé un descanso de las redes sociales por mi cordura». El explica. «Encuentro Instagram y Twitter muy empoderadores y abrumadores. Cuando leo sobre mí en línea, me siento abrumado y en espiral. Eventualmente, afectó mi salud mental, así que decidí regresar y eliminar las aplicaciones».

En el pie de foto que acompaña al video, escribe estas palabras: «Hola y adiós«. El actor de 26 años volvió a las redes sociales por poco tiempo, no solo para hablar de sus dolencias personales, sino también para promover una asociación comprometida con la salud mental de los adolescentes, Stem4».Me estoy tomando un descanso del uso de las redes sociales por mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablarles sobre Stem4. Stem4 es una de las muchas organizaciones benéficas que Brothers Trust se enorgullece de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para resaltar su increíble trabajo.«Brother Trust es una organización establecida por los padres del actor para recaudar fondos para ayudar a organizaciones benéficas.

Destacar este tipo de proyectos es importante para Tom Holland. «Hay un estigma terrible en torno a la salud mental. Y pedir ayuda, buscar ayuda, no es nada de lo que avergonzarse, pero es más fácil decirlo que hacerlo». Él está evolucionando.

No solo alguien a quien le gusta romper barreras.

Hace unos días, la cantante Selah Choo asumió su propia experiencia y lanzó una plataforma sobre problemas de salud mental. El belga acreditó su viaje con antidepresivos. “Estoy viviendo en el infierno”, compartió en sus redes sociales. «Rompe la barrera del sufrimiento mental, la mayoría de nosotros lo enfrentaremos tarde o temprano. Si es así, rodéate de gente y habla sobre ello». Ayuda. Siempre hay esperanza. Pienso en ti. te siento te quiero Todo estará bien, no pierdas la esperanza».