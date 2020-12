El domingo por la noche, el mundo del fútbol recibió una triste noticia de Croacia. El exjefe del equipo austríaco Otto Barrick murió a la edad de 88 años.

Según la Asociación de Fútbol de Croacia, Grod murió de una infección por el virus de la corona en Zagreb. Barrick entrenó al equipo austriaco de abril de 1999 a noviembre de 2001 y entrenó a su país de origen de 2002 a 2004. En la liga austriaca, Wecker ganó el campeonato siete veces con Innsbruck, SK Rabbit y SV Salzburg.





Herzog cuenta hechos sobre su relación con Otto Barrick

En “Friendly – Go Deeper” en el Sky Podcast en septiembre de 2020, Andreas Herzog habla sobre su ex entrenador Rapid y la selección nacional. Cuando era joven con el entrenador Otto Barrick Herzog Herzog no salió como estaba planeado y los dos se volvieron a encontrar en la selección nacional doce años después.

“Hola Andreas, ya no estoy loco por ti”, Barrick dio la bienvenida al entonces capitán del equipo ÖFB, lo que fue una sorpresa para Herzog.

Andreas Herzog también cuenta cómo juró al equipo a su manera especial antes del partido de vuelta ante España (tras la derrota por 9-0 en Valencia).

Duque de Otto Barrick

