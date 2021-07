La hermana de Joe Cox, Kim Leadpeter, en la ceremonia de apertura oficial de Place Joe Cox en el centro de Bruselas el jueves 27 de septiembre de 2018. Francisco Seco / Abi

Es un símbolo hermoso: el viernes 2 de julio, temprano en la mañana, después del recuento de votos por la gripe, la hermana pequeña de Kim Leadpeter Joe CoxEl diputado laborista, asesinado por un nuevo nazi el 16 de junio de 2016, fue elegido. Bajo los colores del Laborismo, y en West Yorkshire (Inglaterra) en el mismo distrito electoral que Joe: Badley y España. En esta elección parcial, que fue seguida de cerca por los medios británicos, Kim recibió solo 323 votos sobre el candidato conservador Ryan Stephenson. Pero todavía podía ocupar el lugar que el Laborismo había ocupado durante casi veinticinco años. Para el líder laborista Khair Stormer, el alivio del viernes fue claro: si fracasaba, su poder ya estaría debilitado y amenazado con ser cuestionado.

El profesor de deportes Kim Leadpeter, quien falleció hace cinco años en memoria de Joe Cox, pasó gran parte de su tiempo fundando la Fundación Joe Cox. Nueva en la política, al final de la primavera, Battley se fue a la guerra con un simple lema: puede comprender mejor las expectativas de los ciudadanos. “Solo” Candidatos “Quien ha vivido en la circunscripción toda su vida ». Pero la campaña fue feroz. “Residentes con los que estoy contento [de Batley and Spen] Rechazaron las divisiones y votaron por la confianza ”. METROMe LeadPeter el viernes por la mañana, y agregó: “Quiero dar las gracias por la seguridad de la policía, que lamentablemente he necesitado mucho en las últimas semanas”.

Entorno local sensible

El entorno local era sensible con una fuerte comunidad musulmana de ascendencia paquistaní, especialmente considerando algunos elementos de la oposición. A principios de 2021, cuando los padres de los estudiantes se enojaron mucho y protestaron durante varios días frente a una universidad de la zona, uno de los profesores los acusó de mostrarles a los estudiantes una caricatura de Mahoma. El maestro tuvo que abandonar la escuela por temor a su seguridad. Es por esta sutil razón que George Galloway, un exdiputado laborista y un acérrimo partidario del partido Brexit y ahora líder de un partido de micro trabajadores, tiene un objetivo específico para agudizar las tensiones locales: perder mano de obra. Dijo que el partido ya no apoyaba la causa palestina ya que Khair Stormer decidió acabar con el antisemitismo en sus filas.

