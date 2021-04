Hasta -30% de opciones de teléfonos inteligentes Xiaomi en Amazon

Funcionalidad publicitaria en la selección de smartphones de la marca Xiaomi. Viene con un descuento de hasta 100 € según modelo en Amazon.

Actualmente, Amazon ofrece anuncios en selecciones de teléfonos inteligentes Xiaomi de nivel de entrada y gama media. Si el conjunto de ofertas Accedido desde esta página exclusivaDecidimos combinar la selección de los tres modelos que más nos atraían para hacer mejor tu elección.

XIAOMI REDMI Note 8 Pro

El Xiaomi Redmi Note 8 Pro Este es un punto de referencia para la mitad de la generación anterior basado en el diseño basado en gotas de agua que se encuentra en la mayoría de los teléfonos inteligentes en 2019. No entierra su calidad de construcción con un panel IPS de 6,53 pulgadas con definición Full HD +. A 2340 x 1080 píxeles. Para este modelo, Xiaomi ha optado por un MediaTek Helio G90T Soci, un rendimiento decente ya que permite que el chip Swift, especialmente en el lado de los juegos, y el teléfono inteligente se sientan cómodos en la mayoría de aplicaciones cotidianas. También es necesario confiar en la cómoda batería de 4500 mAh, que permite mantenerla en uso tradicional hasta por 2 días. Además, la carga viene en la caja a través del bloque de 18 W a través de un puerto USB-C, y en 2 horas recibirá la carga completa.

Finalmente, el Redmi Note 8 Pro tiene un sensor fotográfico de cuatro + 64 + 8 + 2 + 2 megapíxeles con modos de retrato, ultra gran angular, macro y zoom hasta x2. Si bien la sección de fotos y videos puede no ser el mejor argumento de este teléfono inteligente, está calificado para hacer el trabajo sin al menos múltiples trabajos, especialmente en sujetos oscuros.

Este modelo de almacenamiento de 6GB RAM y 64GB suele cotizar por 250 euros, Ya está disponible en Amazon por 165,90 euros.

XiAOMI REDMI 9C

Orgulloso representante del nivel de entrada, The Xiaomi Redmi 9C Sin embargo, en medio de su tiempo lleva el diseño de los smartphones de gama alta en una gota de agua con su frontal y su cámara. A pesar de su nivel, el Redmi 9C cuenta con un panel LCD muy grande de 6.53 pulgadas que muestra una definición HD de 1600 x 720 píxeles. En cuanto al rendimiento, el teléfono inteligente ofrece una base sólida con un Socio MediaTek Helio G35C que admite 2 GB de RAM, por lo que no espere una explosión, permite un uso clásico relativamente fluido. No debe esperar poder jugar juegos que consuman muchos recursos o utilizar aplicaciones en todo su potencial. Pero eso no es lo principal, el Redmi 9C es un poderoso teléfono inteligente en su bolsillo dirigido a una audiencia no deseada.

En la página de fotos, debes confiar en un módulo de tres sensores con 13, 5 y 2 megapíxeles, que nuevamente no proporciona tomas de alta calidad, pero te permite tomar fotos mientras vuelas, lo cual es perfecto. La mayor ventaja del Redmi 9C es su batería de 5000 mAh, que dura más de 3 días sin forzar el teléfono. Un gran rendimiento incluso para principiantes.

Normalmente se ofrece a 129,99 euros, el Xiaomi Redmi 9C ahora aparece en la lista A 99,90 euros en Amazon.

XIAOMI MI Note 10 Lite

El Mi Note 10 Lite Ofrece un diseño casi premium basado en una pantalla con bordes curvos y respaldo de vidrio. Huawei P30 Pro. Tiene la misma pantalla AMOLED que el clásico Mi Note 10, que es uno de los aspectos más destacados de este smartphone. Tiene un SoC Snapdragon 730G y 6GB de RAM, que es suficiente para manejar la mayoría de las tareas clásicas sin problemas y para ejecutar algunos juegos cómodamente.

El Mi Note 10 Lite está equipado con una gran batería de 5260 mAh que le permite permanecer encendido durante casi 2 días, en total con su cargador USB-C de 30 W que permite que el teléfono se recargue por completo en 1 hora. Dado que los sensores Mi Note 10 Lite 4 tienen un volumen de 65 + 8 + 5 + 2 megapíxeles, el área de fotos finalmente está fuera. Por menos de 300 euros, este smartphone es una de las mejores cámaras de su tipo.

Si suele estar disponible en Amazon por 379,99 euros, esta promoción le permite perder 100 euros y encontrarse a sí mismo 279,90 euros en el sitio del comerciante.

Alternativas de marca

Si está interesado en comprar un teléfono inteligente Xiaomi, pero aún tiene dudas sobre los consejos de este artículo, le recomendamos que siga leyendo Nuestra guía de los mejores smartphones Xiaomi del momento.