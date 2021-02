Hasbro ya no venderá ídolos en la película de Gina Carono

Tras el despido de la actriz, Hasbro dejará de fabricar estatuas de Kara Doon. Según The Hollywood Reporter, Disney está considerando reemplazar a Gina Carno con su próximo producto de Star Wars.

Disney despidió deliberadamente a Gina Carno la semana pasada. La actriz que interpreta el papel de Kara Doon en esta serie Mandaloriano, Compartió una publicación en Instagram “Difamación de personas sobre la base de su identidad cultural y religiosa” Lucasfilm explicó en un comunicado de prensa. La Montaloriana es una decisión que obviamente afectará la próxima temporada, pero no solo eso. En las licencias de Star Wars, y en los productos Disney en general, los derivados ocupan un lugar muy importante. La decisión de prescindir de Gina Carno para Star Wars Saga obliga a Hasbro Detener la producción de juguetes y estatuas con la imagen del personaje. Está incrustado en la serie. De acuerdo a El reportero de Hollywood, El minorista se ve obligado a cancelar las reservas de productos BigPot Toystore Cara Toon porque las acciones no se llenarán. Por ahora, si Hasbro no se ha pronunciado al respecto, no es realmente una sorpresa por parte de Disney.

¿Los Rangers reconsideraron la nueva serie republicana?

sí Divorcio entre Lucasfilm y Gina Carno Pronunciado, el futuro de su personaje Mandaloriano Sigue siendo incierto. De acuerdo a El reportero de Hollywood, Disney Ya estoy trabajando en la reestructuración de acciones. Para la tercera temporada de la serie John Pauro. Los medios estadounidenses informan que la importancia del personaje en esta escena inspiró a Disney No lo entierres para siempre. Cabe mencionar que también fue anunciado como personaje central en Rangers de la Nueva República. La serie derivada, sin duda, se rediseñará para integrar mejor al nuevo traductor del protagonista. Queda por ver a quién elegirán Disney y Lucasfilm. Necesitamos saber más rápidamente del rodaje de la temporada 3. Mandaloriano Comenzará a emitirse en el escenario en 2021 el próximo abril. Disney +. El caso debe ser procesado.

Disney + está disponible desde 6. 6,99 por mes