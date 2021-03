Han caído las primeras impresiones de los Balcanes y el Soldado de Invierno

Primeras reseñas de la serie Maravilla Soldado balcánico y de invierno Lanzado alrededor y se ve bien en el héroe volador y su lado.

Marvel ha llegado a una nueva fase de su universo con forma de serie. Al aire Disney +, La serie Vandavision respiró aire fresco Para el MCU, pero su próxima serie Soldado balcánico y de inviernor Se puede convertir a una fórmula más clásica. Se espera que la serie llegue al escenario de Disney + el 19 de marzo.Y los primeros comentarios entusiastas del revisor experto estadounidense nos permitirán captar mejor este proyecto.

Si creemos en las opiniones de los críticos estadounidenses, Soldado balcánico y de invierno Presenta series de buena calidad. Lo que emerge principalmente es que esta acción no parece priorizar el desarrollo de los dos personajes. Estos informes confirmarán Los últimos personajes del actor Anthony Mackie tratan sobre la naturaleza de su personaje. De hecho, este último garantizó que habría miniserie. Oportunidad para que los fanáticos conozcan mejor a su personaje..

Mirando las reacciones, ahora podemos confiar en él y esperar un buen resultado. Revista de prensa muy pronto antes de nuestro anuncio.

El primer capítulo de #TheFalconAndTheWinterSoldier Se siente como los primeros 15 minutos de otra sólida y emocionante aventura de Marvel. (Con créditos, dura 47 minutos). Tengo mucha curiosidad por ver qué sigue, especialmente cuando los personajes del título realmente comienzan a mezclarse. pic.twitter.com/PyDRtOfLID – Liz Shannon Miller (izlizlet) 12 de marzo de 2021

Podrías pensar que el primer episodio de The Falcon and the Winter Soldier estaría bien, pero no es algo malo. Si amas este mundo, si amas a estos personajes, esto te encantará. Esto es exactamente lo que se anunció: más Marvel, pero ahora diseñado como un programa de televisión. – Jacob Hall (también conocido como Jacob’s Hall) 12 de marzo de 2021

Oh, oye, creo que puedo decir que vi el primer capítulo #FalconAndWinterSoldado? Más desarrollo de escritura para estos 2 personajes en estos 45 minutos que en las 10 películas anteriores. Gran cantidad con algunos buenos momentos de “lo que realmente es ser un gran héroe”. Estoy. – Josh Horowitz (osh Joshua Horowitz) 12 de marzo de 2021

El primer capítulo de #TheFalconAndWinterSoldier La MCU está cargada con la acción que esperas en una película. Pero para mí, las escenas tranquilas que mostraban a Bucky tratando de descifrar su pasado y la vida del Halcón después del cambio. Dedo pulgar del pie. pic.twitter.com/LZeM45Eovf – Steven Weintraub (olColliderfrosty) 12 de marzo de 2021

Vi el primer capitulo de #TheFalconAndWinterSoldier Y es sólido. El comienzo fue definitivamente peor y dramático de lo que esperaba (lo cual es algo bueno), pero también tiene algunas de las mejores acciones balcánicas que hemos visto. Buena mezcla de peleas e historia. Vendo y me muero de hambre pic.twitter.com/5gZ9acB0Md – Eric Davis (ri Eric Davis) 12 de marzo de 2021

Obviamente, todas estas ideas deben tomarse con un grano de sal y no garantizan un resultado definitivo. Las ideas parecen unánimes y confirman una llegada Útil serie que se da a decir más sobre el Halcón y su amigo BuckyPero con una comunicación bien establecida de Disney, a menudo recordamos los comentarios críticos de estadounidenses sesgados.

Mientras espera para revisarlos y crear nuestra propia opinión, puede encontrar nuestra revisión. El último capítulo Vandavision.