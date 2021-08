Hamilton “Orgullo” de cortar por sus cargos

Al borde del Gran Premio de Hungría, Lewis Hamilton Y Sebastian Cut Ambos se opusieron a la ley “Anti-LGBTQ +” Implementado en el país el mes pasado. Entonces, Vettel fue visto con un par de zapatos y una máscara de arcoíris. Luego, en las primeras etapas del domingo, el piloto Aston Martin Llevaba una camiseta de arcoíris con la inscripción “mismo amor”. [“même amour” en français, ndlr] Durante la ceremonia previa a la carrera.

Sin embargo, se violó el gesto del corte. Instrucciones dadas por Michael MasiEl Director de Carrera de la FIA, ante la ausencia de noticias durante el himno nacional, tocó antes del inicio de la carrera. El cuatro veces campeón del mundo recibió una reprimenda deportiva adicional, mientras que Carlos Sains, Valteri Bottas y Lance Stroll también quedaron empatados por no quitarse las camisetas. Competimos juntos Durante la canción.

Antes de la decisión de la FIA, dijo que haría el corte “Me alegro de que me hayan descalificado” Para usar esta camiseta, agregue:“Pueden hacerme lo que quieran, no me importa. Lo haré de nuevo. “ Al enterarse del gesto de Vettel, Hamilton felicitó a su oponente por no estar callado.

“Creo que es muy bueno que Chep se haya puesto de pie para hablar en nombre de la comunidad LGBTQ + este fin de semana. [en Hongrie]”Dijo el piloto Mercedes. “Hablé de ello durante el fin de semana. Creo que es importante que lo haga. […] Enfatizamos la diversidad y la inclusión, y esta comunidad es 100% parte de ella. estoy orgulloso [Vettel] Para eso. “

El mes pasado, Hungría votó para promulgar una legislación que prohíba la representación y enseñanza del tema de la homosexualidad y las personas transgénero menores de 18 años, lo que causó un escándalo en toda Europa. La Unión Europea ya ha tomado medidas contra Hungría, y la mayoría de los gobiernos de sus estados miembros describieron la ley. “Discriminación explícita por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género”.

“No está claro que hagamos la ley, no es nuestro papel”., Dijo el corte el jueves antes del Gran Premio de Hungría. “Pero creo que debemos mostrar nuestro apoyo a las víctimas [fait partie de notre rôle]. “