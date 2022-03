Habrá una marcha repentina en unos días más

El foco está en el espectáculo inmediato.

Desfile de moda de Jacques «La Montagne» en junio de 2021

Crédito de la foto: Jacques

Si te preguntas cómo será el próximo desfile de moda Jacques, Solo quedan unos días más para hacerse una idea. De hecho, el diseñador ha anunciado la celebración inmediata de un nuevo desfile que tendrá lugar por primera vez fuera de Francia. Fue en Hawái donde Jacques eligió aterrizar sus Sikidos el 9 de marzo. Ese día se anunció un desfile sorpresa. cuenta de instagram de la marca Como teaser, una mujer joven bajo el agua, con una máscara en la nariz y sin beber la taza, grita el mensaje. Esto ya es un logro.

En la mitología, Jacques declara el color: «Nuestro próximo espectáculo, The Splash, es un proyecto único para nosotros y estoy muy emocionado de anunciar que tendrá lugar en Hawái. ¡Espero con ansias! Besos, Simon :)». Como de costumbre, Jacques quería marchar afuera. Calendario oficial de la semana de la moda, Una vez más este año creó una sorpresa para él y le permitió entregar su propia burbuja. parece salado. Para no ser superado por otros (biz), esta no es una colección de otoño/invierno ofrecida por marcas de lujo. Semana de la Moda De París, pero del paquete Primavera 2022. El último desfile de Jacques es antes de junio de 2021 Y tenía el nombre de «Montaña». De los picos a la playa solo hay una recogida de separación para Jacques.

Hace poco Jacquemus publica su primera colección infantil.

8 de marzo de 2022