Guildo Pastor, por el amor al automovilismo

Guildo Pastor, un empresario monegasco y propietario de Venturi que ha sido conducido por el automovilismo desde su infancia, ha compartido con nosotros muchos ejemplos de la estrecha conexión que mantiene con su pasión de toda la vida.

“Eres un buen piloto, vas rápido, no te equivocaste, pero no tienes clase, esa cosita es extra. Estas palabras resonaron en su cabeza durante mucho tiempo. Ese día, en medio de Bush, en las vastas llanuras de Argentina, Guildo Pastor se dio cuenta de que nunca sería campeón mundial de Fórmula 1. En ese momento, la hija de un pozo fue invitada a pasar la Navidad con la familia de su novia. El piloto de F1, conocido en la década de 1980, condujo al joven Monegas un Peugeot 505 turbo y se le hizo una prueba a tamaño real.

Tenías que conducir lo más rápido posible para cruzar el tren cruzando la calle.

“Quería ver lo que había en mi estómago”, El sonrie. En un camino desprendido, el piloto argentino abre el balón y demuestra el estado de forma de la jornada. “Tenías que conducir lo más rápido que podías para cruzar el tren que cruzaba la calle. “ Como un caminante aturdido, ávido de emociones, Guildo Pastor se apresura hasta que el tren se acerca peligrosamente.

En unos segundos, el chico de dieciocho años se ve obligado a frenar con fuerza, a unos metros de los bordes, permitiendo que el convoy continúe su camino. Cuando ese día se hizo añicos parte de sus sueños, otra frase pronunciada por el piloto argentino ancló en su memoria. “Me dijo: ‘Lo que me atrae es que eres bueno en la concentración. Compite, no cambies nada, porque si eres bueno en la concentración, algún día te servirás de piloto para ir más rápido”. Nació una carrera.

Lanzado a una velocidad de 300 km por hora en la nieve.

Según Meetings, Guildo Pastor continúa su carrera como piloto, desde Micah Huckinen hasta Jergi Jarwilhetto, especialmente en la Porsche Supercup. Pero el gusto por los récords y la competencia lo empujará a asumir el primer gran desafío: romper el récord mundial de velocidad sobre hielo. “Con J.J. Lehto (El diminutivo de Jyrki J dimrvilehto)Quien conducía un Ferrari en la Fórmula 1 en ese momento, queríamos probar el Bugatti juntos. “

Cabalgamos en nieve afilada y se derritió con el sol.

Movimiento Modena, por tanto, en Italia. “Conocí al jefe de Lamborghini que nos presentó a Bugatti en ese entonces. Vi que el EB110 SS funcionaba mejor y le pregunté si podía darme crédito por el récord mundial de velocidad sobre hielo”. Un mes después, Guildo voló a Finlandia en los mares helados del Pastor Olu. “Manejamos hielo afilado y se derritió con el sol, Él recordó. Michelin dijo que no podemos hacer eso. Fue un infierno. Pero lo hicimos. “

Guildo Pastor y el famoso Bugatti EB110 establecieron el récord mundial de velocidad sobre hielo en 1995.

El 3 de marzo de 1995, a una velocidad de 296 km / h, se batió el récord. “Fuimos a exhibir el automóvil en el Salón del Automóvil de Ginebra. “ Ahí es cuando un hombre pasa junto al vehículo, se detiene, comienza a intercambiar con Kildo y le da su tarjeta de presentación. “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. “ Un encuentro que llevará a los empresarios monegascos a una nueva aventura.

“Sabía que tenía acciones en Bugatti. La marca quebró. Me preguntaba si iba a ser un comprador. “ La respuesta es sí. Tras unos años al frente de la marca francesa, tras ganar un pleito contra Volkswagen, Guildo Pastor observó la sutil situación de Venturie, que quebró en 1999. “De las treinta y cinco ofertas, yo era la más baja. Pero solo me dijeron que había tomado todo para poner en Mónaco. “

¿Venturi pronto en la luna?

Con un plan 100% eléctrico para la marca y una oferta ligeramente mayor, el hijo del cirujano dental monegasco Claude Ballanga se convirtió oficialmente en propietario de Venturi el 12 de julio de 2000. El primer chasis se desarrolló con Gerrard Ducaroz, ex ingeniero de Ayrton Senna. Los primeros modelos siguen el modelo Bugatti, por supuesto. “Fue una especie de alma”. Paralelamente a la recuperación del ahora fabricante francés Monacas, se establecieron los primeros récords de velocidad y se convirtieron en el sello distintivo del Venturi.

Decidí iniciar una empresa contratando a chicos de la NASA.

Récord mundial de velocidad en vehículo eléctrico (549 km / h), matrícula con vehículo de hidrógeno (487 km / h), motocicleta eléctrica (408 km / h), todos los récords bajan, o casi. La Fórmula E también toma la forma de confirmación. Venturi, que ha participado en el primer Campeonato del Mundo de Fórmula E desde 2014, es uno de los pioneros en la construcción de disciplina. “Estaba muy enfermo *, no hablaba, no me movía, pero tenía fe. Quería que este negocio fuera un éxito. “

Mirando hacia el futuro ahora, Guildo Pastor sueña con un día cabalgando sobre la luna. En marzo de 2019, el admirador de Charles Leklerk visitará la sede de SpaceX, empresa estadounidense especializada en vuelos espaciales y espaciales fundada por Elon Musk. “Decidí iniciar una empresa con la NASA. Él fue a Marte a construir algo que pudiera ir a Marte, lo cual es muy difícil porque las condiciones de temperatura son extremas”. Un sueño loco, que se hará realidad en los próximos tres años. “Elon Musk está hablando de 2024. Pero pretendo que es en 2022. Estamos haciendo todo lo posible para lograr este objetivo rápidamente”. A los 54 años, Guildo Pastor y su interés por los vehículos terrestres, y pronto la luna no nos sorprendió.

* Guildo Pastor estuvo hospitalizado durante mucho tiempo.