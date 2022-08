Guía de mazmorras clásicas de Gundrak: Wrath of the Lich King – World of Warcraft Classic

Gundrak es una mazmorra de WoW en la expansión Wrath of the Lich King. Se encuentra en Rasganorte en la región de Zul’Drak. Está diseñado para personajes entre el nivel 76 y 78. Gundrak ofrece 4 jefes por defecto: Slaughtern, Moorabi, Colossus Dracari y finalmente Gale Tara. En dificultad heroica, el quinto jefe Egg the Fierce se une al grupo. Encuentra a continuación la estrategia para derrotar a los jefes, el mapa de Gundrak y la ubicación de los monstruos.

El acceso a Gal’ Darah está bloqueado por defecto. Pulsa sobre los altares que hay detrás de los primeros jefes y asómate a la sala central para que aparezca el puente que da acceso a ella. No olvides activar los elementos decorativos, que poco a poco harán que caigan monumentos de piedra del techo, lo que activará el puente.

1. Guía de Gundrak

Durante la época de WotLK, Gundrak era un fenómeno de dos caras. Fácil en modo normal, muy fácil, pero muy interesante en modo heroico. De hecho, los jefes realmente se destacan en el modo héroe cuando agregas esa pequeña habilidad para hacer que la pelea sea interesante, al igual que el Nexus con Keristrassa.

En el lado del jefe, comienza bastante rápido. Tragamonedas Después de 2 paquetes ridículos de la primera habitación. Este es un jefe muy difícil. En general, las técnicas son tan débiles que no hay necesidad de notar nada, solo quemar al jefe. En Veera, es una historia diferente y eso es bueno. Primero, el jefe lanza un veneno AoE a su alrededor, y esta Nova duele mucho. Por lo tanto, es necesario a toda costa dejar el tanque lejos del resto del grupo (peor aún, lo necesitábamos al lado del grupo para agregar …).

En segundo lugar, hay muchas serpientes pequeñas (pero en realidad muchas). Casi no tienen vida, pero todavía un poco de lesión. Además, se centrarán rápidamente en el curandero. Como resultado, agregamos al menos un DPS para proteger al sanador. Aún más fuerte, cuando golpeas serpientes pequeñas, puedes quedar atrapado, lo que te aturde durante un tiempo relativamente largo (luego, bam, serpientes inmediatamente sobre el curandero, por supuesto). Como resultado, un segundo DPS debería entrar ocasionalmente para ayudar cuando el primer DPS está aturdido (sí, eso se vuelve importante cuando el segundo DPS también está aturdido).

En resumen, Slad’ran es un jefe duro: tanque lejos del grupo y toma dos dps para tener cuidado con el sanador y las víboras. Sin duda, un jefe duro que necesita una buena coordinación y comunicación. Aquí hay un buen ejemplo de cómo un jefe normalmente insignificante resultó ser muy interesante en heroísmo.

Pasamos dos pequeñas habitaciones con basura poco interesante para encontrarnos frente al segundo jefe: Coloso Tracari. Absolutamente risible en la naturaleza: tanque Colossus, tanque elemental cuando aparece, tanque Colossus nuevamente, elemental y listo nuevamente. En modo heroico, hay una cosa más. Cuando aparecen los elementales, el coloso comienza a arrojar charcos de veneno púrpura por la habitación a un ritmo muy rápido. Como resultado, la etapa inicial es muy estresante y tienes que moverte todo el tiempo. Para un druida, esto pasa con bastante facilidad. Para un paladín curado, eso ya debe ser bastante difícil. De repente, la pelea se puso un poco animada.

En cuanto a la basura, seguimos avanzando sin comprometer nada. Llegamos ante el tercer jefe. Moorabi. Así que era muy débil en normal y sigue siendo súper débil en héroe. No se puede decir nada de él, le pega al tanque y ya está. Cuando se convierte en mamut, golpea un poco más fuerte. Ahí tienes

Después del tercer jefe, puedes tomar el camino pequeño (techo muy bajo) para llegar al cuarto jefe, que es exclusivo del modo héroe. El se llama huevo los osos. Es un poco molesto. Por lo general, restablece su tabla de agro y carga a otro jugador. El tanque debería recuperarlo pronto. Aún más molesto, al 20%, se enfurece y golpea súper fuerte (gran tacón en el tanque), excepto que restablece su agresión y golpea a otro jugador. El sistema operativo es sólido. Recuerde guardar el último 20 por ciento de sus tiempos de reutilización y gastarlo, las cargas duelen. Sí, piensa en agregarlo de nuevo al grupo…

Terminamos con el último jefe. caldara. Primero, la sala principal del evento tiene algo de chatarra ligeramente dulce (/mamuts románticos) en común. Subimos las escaleras y llegamos al jefe final. Entonces es realmente un jefe heroico: lastima mucho al tanque, golpea como un pícaro y la pelea es intensa. El curandero solo se centrará en el tanque, los demás en tus vendas.

El jefe alterna entre dos fases: una fase humana y una fase colosal (que me recuerda a algo así como… sí, todos los jefes troll en realidad). En forma humana, crea un torbellino que todos los gags de TPS tienen la buena idea de evitar que se aleje del jefe, e invoca a un mamut que carga, aturde e inmoviliza por unos momentos más.

En forma colosal, daña tanto al tanque que a veces puede volverse loco durante 10 segundos y, lo que es peor, monta a un jugador en su cuerno y lo inmoviliza durante 5 segundos. ¿Qué es un curandero cuando el tanque ocupa grandes espacios? No importa si no tienes a alguien que pueda curar el tanque temporalmente.

2. Mapa de Gundrak y ubicaciones de pases