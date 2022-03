Guerra en Ucrania: Zelensky revela dónde está en Kiev por primera vez

Ucrania – «Cada uno está en su lugar. Estoy en Kiev. 12 días después de empezarataque rusopresidente de ucrania Volodymyr Zhelensky En un video difundido el lunes 7 de marzo, confirmó que aún se encuentra en la capital de su país y listo para resistir a los invasores.

Información trivial para el ex actor que se transformó en un comandante de guerra. los Veces El presidente ucraniano prometió la semana pasada que había sido blanco de varios intentos de asesinato.

«Les digo una cosa: estoy aquí mismo. Me quedo en Kiev. En la calle Bangova. No me escondo. Y no le tengo miedo a nadie», dijo en un discurso a su presidencia. bandera ucraniana En su espalda.