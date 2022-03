Guerra en Ucrania: los internautas utilizan Google Maps para informar a los rusos sobre el conflicto

Rusia – Cualquier forma de evitar la censura es buena. Seis días a partir Invasión rusa de Ucrania Todos los ojos están al este y Monitorear el desarrollo de la condición. . Todos menos las víctimas de la censura del Kremlin y los rusos que no sabían lo que realmente estaba pasando. Para informar a los ciudadanos rusos sobre lo que está sucediendo en Ucrania, The Alianza de hackers anónimos Se invita a los internautas a utilizar Google Maps. ¿Cómo? ‘O’ ¿Qué? Publicando reseñas de empresas rusas.

“Participe: busque una tienda, una cafetería o un restaurante al azar en una gran ciudad de Rusia en Google Maps y escriba una reseña de lo que realmente está pasando en Ucrania. Gracias por difundir la idea”, escribe el internauta. «Buena idea. Las personas que vean este tweet, háganlo. Corramos la voz», comienza de nuevo Anonymous.

«El ejército ruso está matando a civiles ucranianos. ¡Rusia, levántate!”.

Y escuchó la llamada. El apoyo a Ucrania se ha multiplicado en las reseñas de empresas rusas en Google Maps. “La comida fue fantástica! Desafortunadamente, Putin redujo nuestro apetito al invadir Ucrania. ¡Resiste a tu dictador y deja de matar gente inocente! Su gobierno le está mintiendo. ¡Levántense! «Podemos leer específicamente». El hombre que dice ser el amo de Rusia ha declarado la guerra a la Ucrania independiente. Desde el comienzo de la guerra, el ejército ruso Civiles ucranianos asesinados. ¡Rusia, levántate!”. Lee una reseña de uno de los Burger Kings de Moscú. O: «Detener la guerra en UcraniaEl navegador escribe en el costado de uno de los McDonald’s de la capital.

Según varios medios, entre ellos BFM TVLos comentarios se generalizaron hace unas horas, pero este martes a media tarde parecía difícil encontrarlos, lo que indica que la mayoría debería eliminarse.

Sin embargo, otros usuarios de Internet utilizan el servicio para enviar fotos del conflicto a los rusos y subirlas a las galerías de fotos de los monumentos del país. De acuerdo a SubAl hacer clic en la vista previa de la galería de fotos de los sitios moscovitas famosos, puede ver imágenes de civiles heridos y soldados rusos capturados en Ucrania. Una vez más, se proporcionan ejemplos fotográficos. Sub Y como se ilustra en la captura de pantalla, ya no estará visible en Google Maps este martes por la noche.

Auditoría ininterrumpida de Moscú

Tantos trucos como este Ignorar la censura de Vladimir Putin Y su Roskomnadzor, servicio de regulación de medios. Este último bloqueó o restringió el acceso a la cobertura de los medios extranjeros sobre la guerra en Ucrania, incluso en Facebook y Twitter. Así se instruyó a los medios nacionales a destruir toda intriga A los civiles asesinados Las fuerzas rusas también agregaron las palabras «invasión» y «ataque» a la lista. Y «declaración de guerra».

«Insistimos en que solo las fuentes oficiales rusas tienen información actual y creíble», dijo Roskomnadzor en un comunicado, mientras que Moscú llama oficialmente a su intervención en Ucrania una «operación militar especial» destinada a «mantener la paz».

Nuevamente el martes, Vladimir Putin anunció que había bloqueado el acceso al popular e independiente canal de televisión en línea Dojd y a la estación de radio Echo Moscow en un intento de reforzar su control sobre la información durante la invasión a gran escala de Ucrania.

Ver también El Huff: Rusia lo ignoró en la ONU, y Lavrov pronunció su discurso frente a una sala casi vacía