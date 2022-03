Guerra en Ucrania: ¿Conoces la sustancia que supuestamente envenenó a Roman Abramovich?

Roman Abramovich escapó de la muerte. Durante una reunión a principios de este mes entre Rusia y Ucrania sobre las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, se informó que otros dos miembros del equipo negociador fueron envenenados. Según El Mundo, ingirió una toxina hecha a base de organofosforados.

El empresario estaba muerto de miedo. «¿Nos estamos muriendo?», habría enviado a su equipo para detectar los primeros signos de envenenamiento. A las pocas horas de la reunión para encontrar una salida al conflicto, Roman Abramovich, cercano a Vladimir Putin, comenzó a despellejar su cara y manos, causándole fuertes dolores.

También se dice que tenía los ojos rojos y los ojos constantemente llorosos. Según los informes, perdió la vista en cuestión de horas y estuvo hospitalizado durante varios días en un hospital de Turquía. Unos días después, lo encontraron muy débil y delgado con el pelo blanco en el aeropuerto de Tel Aviv en Israel.

Se dice que esta sustancia estaba escondida en el chocolate. Pero la dosis no se administró de tal manera que causara la muerte. Para algunos expertos, matarlo no era el objetivo, pero la advertencia de Roman Abramovich de no ponerse del lado de Ucrania durante las conversaciones fue una advertencia para quienes habían sido envenenados. Esta teoría, que aún se está verificando, no ha sido confirmada por kyiv.