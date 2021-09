Greta Dunberg en Berlín pone el medio ambiente en el centro del debate

Activista del movimiento “Future for Fridays” Louisa Newbie con la activista sueca Greta Dunberg en un puente en Berlín el 20 de agosto de 2020. ODD ANDERSEN / AFP

Dos días antes de las elecciones legislativas alemanas, miles de activistas climáticos, encabezados por Greta Dunberg, planean presionar a los candidatos realizando manifestaciones a nivel nacional el viernes 24 de septiembre, exigiendo una acción decisiva contra el calentamiento global. Durante la campaña electoral, “Los partidos políticos no se toman en serio la magnitud del desastre” Clima, Louisa Newbauer, líder del movimiento “Viernes para el futuro” en Alemania, criticó la entrevista de la agencia con France-Press (AFP).

“Los grandes cambios solo son posibles si desafiamos a los partidos políticos y ejercemos presión en las calles “Ahora no hay excusas“ ⁇Confirmando la existencia de estas elecciones, agregó. “Muy importante” Porque ellos son “Ajustando el curso de las cosas” Durante las próximas décadas. “Viernes para el futuro”, lanzado en 2018 y se ha convertido en un foro para los jóvenes de la “generación climática”, organizando su octavami “Huelga” en más de 70 países, 470 movilizaciones previstas en Alemania.

El verde va por detrás en las elecciones

La figura del movimiento, la activista sueca Greta Dunberg, tiene previsto hablar frente al Reichstag a primeras horas de la tarde, donde se encuentran sentados los delegados alemanes. En el período previo a las elecciones legislativas, las encuestas muestran el jueves que los socialdemócratas apuntan al 25% de los votos y cerca del 23% del campo conservador (CDU / CSU).

Los Verdes, que se consideran decepcionados al final de una campaña, obtendrán el 15% de los votos al ocupar el tercer lugar por delante del Partido Liberal (12%). Mientras los activistas ambientales toman las calles, los tres principales candidatos a canciller comenzarán sus últimos mítines de campaña 48 horas antes de una votación decisiva, cuyos resultados se explorarán en toda Europa.

Se espera que el candidato conservador Armin Lachet esté en Múnich con la presidenta Angela Merkel en su salida de la política después de 16 años en la economía más grande de Europa. Por su parte, el socialdemócrata Olaf Scholes, ministro de Hacienda y vicegobernador, tiene previsto hablar en Colonia el viernes. Green Annalena Barbach estará en D ச sseldorf.

Gran reto

En sus planes electorales, los tres candidatos han hecho de la protección del medio ambiente una de sus prioridades para los próximos cuatro años, especialmente porque están comprometidos a controlar el calentamiento global a 1,5 C. El cambio climático plantea un gran desafío para Alemania, la cuarta economía más grande del mundo con industrias poderosas pero contaminantes. Durante la campaña electoral a mediados de julio, el país se vio afectado por inundaciones mortales que mataron a más de 180 personas en la parte occidental del país y estuvieron directamente relacionadas con el cambio climático, dicen los expertos.

Greta Tanberg, sin embargo, reconsideró el impacto de las elecciones alemanas en la lucha contra el calentamiento global. “La crisis climática no puede ser resuelta por los partidos políticos solos”Ella lo prometió antes del viaje a Berlín. “No solo podemos votar por el cambio, debemos ser ciudadanos democráticos serios y salir a las calles para exigir acciones”., Añadió.

En un nuevo informe, la ONU ha concluido que es imposible controlar el calentamiento global a 1,5 ° C sin una reducción inmediata y masiva de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015 establece que el calentamiento global debe ser inferior a 2 ° C y 1,5 ° C por encima del nivel preindustrial. Pero a la luz de los compromisos actuales de los estados miembros del tratado, “El mundo está en una trayectoria catastrófica de 2,7 grados centígrados”El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió recientemente.

