Greenpeace bloquea un petrolero ruso durante varias horas

: Activistas de Greenpeace encadenaron un petrolero ruso en el fiordo de Oslo durante varias horas para evitar la descarga de carga de hidrocarburos. «¿Quién está financiando la guerra de Putin?»Lo ha anunciado la organización. 20 personas fueron detenidas por desobedecer la orden de la policía.La policía dijo en un comunicado después de que se completó la operación.

Para entender los resultados de las elecciones de ayer, te damos varias tarjetas: Análisis de los votos de Macrontres cartas Para visualizar el progreso de Marine Le Pen, ¿Cómo votaron los territorios que votaron por Jean-Luc Mélenchon?… queso y postre para cardamomo en nuestro sitio (Los resultados más sorprendentes se pueden encontrar aquí como un bono)

முக்கிய Han comenzado las maniobras clave para formar un nuevo gobierno. Nuestra periodista Margaux Duguet le da algunos detalles sobre el desempeño del nuevo equipo. Y puedes encontrarlo aquí Calendario de la próxima fecha límite.

Al final, después de que Ucrania se negara a dar luz verde, no hubo acuerdo para evacuar la fábrica Azovstal de Mariupol para evacuar al público. La información más reciente sobre el conflicto en Ucrania se puede encontrar en nuestro sitio en vivo.

: Al menos cinco personas murieron y 18 resultaron heridas en ataques rusos contra estaciones de tren en la región de Vinnitsia, en el centro-oeste de Ucrania, dijo la oficina del fiscal local en un comunicado.

: Rusia anuncia la expulsión de 40 embajadores alemanes en represalia por una medida similar de Alemania a principios de abril.

: Dio la casualidad de que algunos desalojos humanitarios no se llevaron a cabo de acuerdo con las reglas del arte, lo que obligó a los civiles que huían de la guerra a mudarse a áreas dominadas por Rusia (cuando no estaba directamente en Rusia). Jean-Claude Samouiller, vicepresidente de Amnistía Internacional Francia, Ilustrado este fin de semana en nuestra antena ONG llamadas «Dudas y sospechas sobre las promesas de convoy humanitario hechas por Rusia». Del mismo modo, los funcionarios ucranianos insisten en que se necesita un acuerdo entre las dos partes para construir una ruta humanitaria, lo que no es el caso en Mariupol hoy.

: ¿Por qué se necesita el acuerdo de los ucranianos para evacuar a los civiles de Azovstal? Esto es incomprensible.

: Es posible que el acuerdo para desalojar a los civiles de la fábrica sitiada de Assoustal en Mariupol se haya anunciado con cierta precipitación. Las autoridades ucranianas niegan cualquier alto el fuego. «Lamentablemente hoy declaro oficial y públicamente que no hay acuerdo sobre un corredor humanitario desde Azovstale».Escribió en el telegrama Viceprimera ministra de Ucrania Irina Vareshchuk. “El corredor declarado unilateralmente no brinda seguridad y, por lo tanto, no es, de hecho, un corredor humanitario.«

: Interesante análisis de CNN Esto indica que mientras China estaba en llamas por mantener un cauteloso silencio sobre la guerra en Ucrania, India, que estaba haciendo lo mismo, cayó entre las gotas. ¿Por qué? Expertos entrevistados por el canal estadounidense señalaron que Occidente, especialmente EE.UU., necesita de la India para debilitar a China, el nuevo gran rival por la dominación mundial. Como resultado, India puede comprar petróleo ruso sin penalización.

: El 90% de estos refugiados son mujeres y niños, hombres entre 18 y 60 años, pueden movilizarse y no tienen derecho a salir.

: Según las últimas cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados publicadas hoy, el número de refugiados ucranianos desplazados por las tropas rusas desde el 24 de febrero ha superado los 5,2 millones.

: En Marsella, un hotel-restaurante que necesitaba personal invitó a refugiados ucranianos, con la ayuda de una asociación. En la cocina, el chef elige a Kalina. Este joven chef Kamis, interesado en la gastronomía francesa, vino del suroeste de Ucrania. Francinefo se coló detrás de los fogones.

: Los civiles se reúnen con militantes ucranianos en el complejo metalúrgico Azovstal sitiado en Mariupol, en el sureste de Ucrania.

: Las fuerzas rusas y sus apoderados ucranianos prorrusos prometen «Dejen de luchar unilateralmente a las 2 p.m., hora de Moscú, retiren las unidades a una distancia segura y aseguren la salida» El público «En la dirección de su elección»El Ministerio de Defensa ruso anunció en un comunicado de prensa.

: Rusia ha declarado un alto el fuego para evitar que los civiles abandonen Mariupol.

: Michel Hazanavicius cambia el título de su próxima película : Z (como Z) Quien es ¡Cortar!, Debido a una posible confusión con la letra «Z» en la armadura rusa en Ucrania. «Teniendo en cuenta la identidad de la letra Z desde el comienzo de la guerra en Ucrania, decidí cambiar el título de mi película a pedido de los cineastas ucranianos.«, Él explicó Director.

Rusia dice que derribó dos drones ucranianos cerca de la frontera con Ucrania. «No hay muertos, heridos o daños a la propiedad. La situación está bajo control».Según el gobernador de la región de Kursk. Por ahora, no hay conexión entre los dos eventos.

: Un gran depósito de combustible se incendia en Bryansk (Rusia), cerca de la frontera con Ucrania. “Según información preliminar, ninguna de las víctimas”, promete el Ministerio de Situaciones de Emergencia. La causa del incendio no quedó clara de inmediato. La ciudad sirve como base logística para la invasión rusa de Ucrania.

: Vladimir Putin felicita al reelegido Emmanuel Macron. «Pies».