“Granjero que busca esposa” del programa misionero se ha convertido en un festival incómodo

Puede ser en formas populares: después de una temporada, una fórmula en particular simplemente termina, y las ediciones posteriores, en lugar de proporcionar entretenimiento, se asemejan al renacimiento de un cadáver. Este no es diferente de uno de los mayores éxitos de DVP, “El granjero busca una esposa”, cuya séptima edición ha llegado a su fin.

“El granjero busca esposa” ha sido uno de los programas más populares durante muchos años. Televisión polaca (Basado en el diseño australiano “The Farmer Wants a Wife”), en el que el público sigue los esfuerzos de la otra mitad de los agricultores del título. Aunque hace algún tiempo el programa no solo brindaba entretenimiento sino también emoción real, la pareja involucrada en el programa a menudo inventaba la alfombra de bodas, reduciendo los vuelos de nivel “granjero” a múltiples versiones. ¿Qué problema?

Juega en lugar de trabajar

Hasta hace poco, el esquema del “granjero busca esposa” era todo lo que esperábamos de una emisora ​​pública: combinaba pasatiempos con un tipo de “misionero” y, por lo tanto, se diferenciaba favorablemente de los demás. Patrones (Por ejemplo, “matrimonio a primera vista”, que se pierde por completo bajo el cartel La televisión O el miedo total a “Boys to Tag” de Polsat. Desafortunadamente, pero de una versión a otra, “The Farmer …” deja de ofrecer historias positivas (aunque no siempre con un final feliz) sobre personas comunes que buscan el amor y se convierte en un festival de drama y emoción.

Esto ya estaba claro en la edición anterior, un brusco (y absolutamente difamatorio) intercambio de opiniones entre los participantes (la popular discusión entre Marlena y Severine), tanto si todos en Polonia testificaron como si no. En la séptima edición, hubo momentos en los que los creadores lucharon contra la audiencia en el aire por asalto (tal vez para deleite de Jesse Kursky, para deleite de la audiencia), pero con dignidad humana, quería apagar la televisión.

En uno de esos momentos desagradables, la productora mostró públicamente las lágrimas (o más bien un torrente de lágrimas) de uno de los participantes tras conocer la renuncia de una de las potenciales candidatas al título de esposa. En lugar de dejarle poco espacio en esta situación incómoda, el operador intruso magnificó al hombre que experimentaba el rechazo, dándole a la audiencia una vista mucho peor (en serio, parecía un ataque de pánico, no una limpieza de ojos).

Otro ejemplo es el polémico desde el principio, Joseph de 66 años (Joseph Heinz – basta con mirar sus fotos, la uniformidad del técnico alemán es asombrosa), el participante de mayor edad en la 7ª edición. De hecho, no sé si los creadores de este proyecto eran tan ingenuos, una viuda que se acerca a los 70 años, extraña en muchos niveles, realmente creían que una viuda encontraría el amor como un “granjero …” o viceversa – ellos eran los que eran tan cínicos porque estaban involucrados en el programa que este hombre “caía”, Como una forma de variación o atractivo particular en comparación con los participantes. Honestamente, no sé qué opción es peor.



No hace falta decir que Tear Malka no estaba interesado en atrapar a David ni a los candidatos (ver cita: “¿Cómo elegir sin tocar a una mujer?”) Joseph no completó con éxito el proyecto: todos los candidatos abandonaron sus granjas antes de que se realizara la visita de retorno. La trama de “El rey de las cerezas” (Felicitaciones a Kumati), Magij, terminó de manera similar (este niño tenía un gran pronóstico, pero al conocerlo más de cerca perdió no solo a la audiencia, sino también a las chicas “competidoras” que lo apoyaban) y la única mujer de los participantes, Magdalena, quien rápidamente envió a los tres candidatos fuera de la finca. Tuvo que regresar (como resultó, con éxito, así es como conoció a otro granjero, que tiene planes más serios con él).

Pawe fue el único participante de los cinco finalistas que tenía motivos para estar feliz en la final del domingo (en la foto de abajo, tercero desde la izquierda). No solo pudo pelear con las chicas que fueron invitadas a la finca, sino que también pudo tener una relación cercana, lo que podría llevar a algo más serio con el tiempo.

Incluso las sonrisas radiantes de la presentadora de TVB Marta Manovska – final de ayer de la 7ª edición de “El granjero busca esposa” – que transcurrió en el contexto del funeral, no para bodas, no ayudaron.

¿Veré la octava edición del programa? Probablemente sí, porque “Farmer está buscando esposa” es una buena forma de entretenimiento ligero los domingos por la noche. Sin embargo, los creadores analizarán detenidamente las aplicaciones enviadas a la feria y, en lugar de los escándalos posteriores, presentarán al público de qué nació el evento “agricultor”: honestidad y sencillez.