Gracias a la traductora al catalán por el poema Amanda Gorman

Amanda Gorman, 20 de enero de 2021, en la inauguración de Joe Biden. Alex Wong / AFP

El escritor catalán Víctor Opioles no convertirá en estrella a la poeta estadounidense Amanda Gorman Ceremonia de apertura del presidente estadounidense Joe Biden, Por una razón Perfil No es suficiente, Un mes después de un prototipo en Holanda.

“Me dijeron que no era apto. No cuestionaron mis habilidades, pero buscaban un perfil diferente, como mujer, joven, activista y preferiblemente negra”., Explicado, miércoles 10 de marzo, sr. Opioles a Agencias France-Press (AFP).

Victor Opioles, traductor de las obras de William Shakespeare y Oscar Wilde, recibió hace tres semanas una solicitud de la editorial barcelonesa Universe para lanzar una edición bilingüe en inglés en abril. De poesía La montaña que escalamos, Con una introducción de la estrella de televisión estadounidense Oprah Winfrey.

Cuando se completó la traducción, se le notificó a su autor en los Estados Unidos. “No es la persona adecuada”, Dice Víctor Opioles, quien no supo si la denegación procedía de la editorial de la edición original o de agentes del joven poeta norteamericano.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Lee esto tambien Amanda Gorman, una joven poeta del Servicio de Justicia Social

“Asunto muy complejo”

“Es un tema muy complejo, no se puede tomar a la ligera. Pero si no puedo traducir a un poeta, es una mujer, joven, negra, americana de XX.mi Siglo, entonces no puedo traducir a Homero porque no soy el griego del VIImi Siglo antes de Cristo o no podría haber traducido a Shakespeare porque no soy un inglés del XVmi Siglo “, Dijo el escritor catalán.

AFP no pudo obtener una reacción del Universo, que dijo que el Sr. Según Opiole, prometió pagarle por el trabajo realizado.

Amanda Gorman, de 22 años, se convirtió en una celebridad internacional inspirada por su poesía durante la investidura del presidente estadounidense Joe Biden el 20 de enero. Ataque al Capitolio estadounidense En él declara que la democracia “Definitivamente nunca podrá ser derrotado”.

La traducción al francés de la obra de Amanda Gorman está producida por la cantante belga-congoleña Marie-Pierre Cocoma. Cuenta con los nombres artísticos Luce y Yakuza.. Hace un mes, Marike Lucas Rijneweld usó el apodo de Efeso “Isla, Dejó de traducir al holandés Amanda Gorman después de gritar que no se había seleccionado un traductor negro.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Lee esto tambien En los Países Bajos, la elección de un escritor blanco para traducir a la poeta negra Amanda Gorman genera controversia