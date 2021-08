Govit-19: No suspenda la lactancia durante la infección o después de la vacunación.

Recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

La pregunta no deja de surgir. ¿Una mujer con Covit-19 debe dejar de amamantar durante una infección? La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna en caso de contaminación y vacunación. “La lactancia materna tiene muchos beneficios tanto para la madre como para el bebé y no debe interrumpirse durante o después de una infección por el gobierno 19”, dijo la OMS en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. “El virus que causa Covit-19 no se ha encontrado en la leche materna y, hasta la fecha, según un número limitado de estudios, es seguro decir que la lactancia materna es segura, incluso si se toman las medidas de precaución recomendadas. La madre desarrolla Covit -19.

Según la Organización Mundial de la Salud, según la evidencia disponible hasta la fecha y el conocimiento de cómo funciona la vacuna Covit-19, vacunar a una madre que amamanta contra Covit-19 no representa ningún riesgo para su bebé. “Las madres que amamantan y han sido vacunadas con la vacuna Covit-19 tienen anticuerpos en la leche que incluso pueden ayudar a proteger a sus bebés de las infecciones virales”, agregó la ONU. Según el Programa Nacional de Vacunas, la OMS / Europa insiste en que las mujeres que amamantan se vacunen contra el Gobierno 19.

La OMS no recomienda la lactancia materna debido a la vacuna Covit-19, y la lactancia materna es la mejor manera de garantizar la salud y la supervivencia del bebé, especialmente al proporcionarle anticuerpos y protección.

La creciente evidencia confirma la importancia de la lactancia materna para el crecimiento, el desarrollo y la salud del bebé, además de ayudar a prevenir la obesidad y las enfermedades no transmisibles en el futuro. Ayuda a proteger contra enfermedades respiratorias.