Govit-19: En Polinesia, la tasa de inmunización está aumentando para el 94% de los que no están vacunados en cuidados intensivos

Según un informe epidemiológico reciente, la incidencia y muerte asociada a covit sigue aumentando. Con más de 400 pacientes de Kovit ingresados ​​en el hospital, las habilidades hospitalarias iniciales, especialmente en términos de recursos humanos y oxigenoterapia, fueron altas. ” El oxígeno es el principal tratamiento para esta infección. », Durante una conferencia de prensa dada el miércoles, recordó Manudiya K, jefe del sitio de Kovit.

El 50% de las personas recibió al menos 1 dosis de la vacuna.

Desde enero de 2021, se han administrado 214,117 dosis de vacuna contra el gobierno, incluidas 17,765 la semana pasada. ” La vacunación está aumentando para todas las edades, especialmente los jóvenes. », Se refiere al boletín epidemiológico. Hasta la fecha, el 50% de las personas ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 38,5% de los polinesios tiene un calendario de vacunación completo.

Según el grupo de edad, la vacuna afecta aproximadamente al 88,7% de las personas mayores de 75 años que han tenido al menos un Dance Johnson o Pfizer. El grupo de edad de 60 a 74 años le sigue de cerca con un 87,1%. Entre las personas de 18 a 59 años, el 59% tiene un programa de vacunación continuo o completo. Para los jóvenes de 12 a 17 años, desciende al 32,7%.

Estos resultados fueron elogiados por Daniel Ponia, coordinador de centros comunitarios en el sitio de Govt. ” Seguimos adelante. (…) Esta es una buena puntuación », Anunció en rueda de prensa, elogiando la efectividad de las actividades de vacunación en barrios, comercios y clínicas. Pero Daniel Ponia es realista: ” Todavía tenemos que hacer muchos esfuerzos (…), todavía tenemos que venir en gran número por la vacuna. .

Incentivo para estar alerta por Manudiya Kayal, jefe del sitio del gobierno. ” La gente sigue sufriendo “, Señaló antes de recordar la necesidad de respetar las restricciones sanitarias y los gestos de prohibición”. Algunos trabajan 7 días a la semana, 7 noches a la semana. Añadió, refiriéndose al personal de enfermería más cotizado.

Para acelerar la vacunación, la Alta Comisión y el gobierno local anunciaron su uso “. Centros móviles de vacunación En muchos municipios, a partir de Paie y Arue, limita con Poppet. ” En conjunto con las Fuerzas Armadas de la Polinesia Francesa “Especialmente RIMAP-P y RSMA”, Se instalarán otros centros improvisados ​​en varias ciudades de Tahití: Papenu, Mahina, Hittia O de Ra, Darwao, Beya, Papara … “, Continúa el comunicado de prensa.

Modificación de indicadores cuadrados epidemiológicos

El cuadro epidemiológico que muestra las estadísticas diarias relacionadas con Kovit ha cambiado un poco. Ya no informa el número de casos activos y el número total de casos. Si bien se confirmaron 7.899 casos nuevos en la semana 33 del anuncio epidemiológico, las cifras de la semana pasada revelaron solo 3.110 casos nuevos. El descenso de la tasa de cribado a más del 50% se explica por la preferencia por los centros de vacunación a pesar de los centros de prueba y el ciclo de autocomprobaciones.

El Dr. Jean-Marc Segelin afirmó además que no era posible confirmar todos los casos y que era necesario cambiar los indicadores para cambiar el curso de la infección. ” La evaluación y el seguimiento de la infección se basan ahora en datos hospitalarios (…) y en el número de casos confirmados en mujeres embarazadas y en situación de riesgo. 2, detalles del boletín del sitio del gobierno.

94% de los pacientes en cuidados intensivos no fueron vacunados

Desde el 1 de julio hasta el 26 de agosto de 2021, el 94% de los pacientes del gobierno admitidos en la unidad de cuidados intensivos de CHPF no estaban vacunados o no tenían un calendario de vacunación completo. Excluyendo cuidados intensivos, el 87,8% de ellos no completó el calendario de vacunación. Por ahora, no hay cifras exactas sobre la proporción de muertes que no han sido vacunadas, pero una estimación del sitio del gobierno de alrededor del 80%.

En Mayotte La 1re, el canciller también estaba molesto por la crisis de salud en la Polinesia, que en sus palabras era un ” Una enfermedad infecciosa . Durante una visita anterior en mayo pasado, Sebastian Legorn quería que Polinesia reabriera sus fronteras solo con la condición de que entre el 75% y el 80% de la población estuviera vacunada. Una forma de hacer de la comunidad extranjera del Pacífico un ejemplo para otras regiones. Pero la presión de los funcionarios locales y los actores económicos fue diferente.

⁇ Disfruté de muchas críticas porque mantuvimos razones de peso y las levantamos a pedido urgente de los soldados de la zona. அவர், anunció en Mayot la 1ère. ” Es legal, pero funciona porque estamos progresando con la vacuna. No ha habido ninguna mejora en la vacunación. La Polinesia Francesa, como las Indias Occidentales, es una epidemia de personas no vacunadas .

446 muertes, 115 de ellas la semana pasada

Un total de 446 muertes el miércoles en la Plaza Epidemiológica estaban vinculadas al gobierno. 115 la semana pasada y casi 300 desde mediados de julio. Sin embargo, estos datos solo incluyen las muertes registradas en estructuras hospitalarias. ” Muchas muertes relacionadas con las vacas en el hogar se suman a este alto número. Este número solo se puede mencionar después de examinar los certificados de defunción. », Informa el boletín.

Según la ISBF, el número de muertes por todas las causas para agosto es superior al mismo período en los últimos 6 años: Las primeras estimaciones del número de muertes por todas las causas para el mes de agosto de 2021 muestran un número muy alto de muertes en comparación con el mismo período de 2015 a 2020. “, Podemos leer.

El alto comisionado Dominic Soren ya anunció la extensión de las medidas de control de la salud, especialmente antes de las conversaciones conjuntas programadas con el presidente polinesio Edward Fritz el viernes, sobre el cierre y cierre de escuelas.

DNTV