Gott Elmeley y su “pastel”: comparte su mayor humillación con McFly y Carlito

Elmale asistió a los YouTubers como invitados de McPhee y Carlito en el episodio “Shame on Our Worst Events”. Para esta ocasión, el comediante reveló una oscura historia de orinar en el bolso de un amigo.

En el episodio de Moscamed y Carlito, God Elme compartió una historia que nunca le había contado a nadie, titulada “Nuestros peores trucos de la vergüenza”. Los hechos se remontan a unos quince años. En ese momento, el comediante actuaba en un pequeño escenario en Niza. “La singularidad de este teatro es que no hay palco. Mi manager me dijo: “O te acercas al público y te quedas detrás de escena, o vuelves cuando todos vienen.“

God Elme elige la primera opción. “Estoy tras bambalinas. El espectáculo comienza en 30 minutos y viene con un deseo imperioso.“Le pide ayuda a su gerente”.Viene con una botella. Le dije: ‘¿Cómo puedo explicarte que esta botella no es suficiente? Va a recoger una bolsa. Aquí convierto esta bolsa en un inodoro. Cerré la bolsa, la dejé en un rincón y me dije ‘recuerda llevar la bolsa contigo’.“

Al final del show, aparte de los fans que lo esperan y le piden autógrafos, Gott saca su bolso con su gran comisión: “Tengo el bolso en la mano y firmo el autógrafo.“

Esa nota no termina ahí. Luego, el grupo va al restaurante. A su llegada, Dios Elmale es recibido por el dueño del establecimiento: “Nos lo lanza para liberarnos. Quiero decir, me quita mi bolso …“Gott luego pasa la noche con su manager y decoradora Melissa”.Buenas noches para nosotros. Melissa se va. Me quedo con mi gerente. Finalmente pagamos y nos vamos al vestuario y la persona me dice: ‘Me lo meto todo en el bolso de tu amigo.“”

No uno o dos, pero Dios Todopoderoso viene a Melissa: “Lo veo en un pasillo, recojo la bolsa, abro la ventana y tiro la bolsa. Ella me mira … te juro que lo hago, salgo del apartamento. Nunca he vuelto a ver a esta mujer y si miras este video hoy, ella sabrá lo que hay en esa bolsa.“

La ruta a Dios Elmale es a la 1:03 p.m.