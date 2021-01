Google News debería bloquear algunos teléfonos inteligentes Android a partir de abril

Se espera que la actualización de Google News bloquee pronto los dispositivos Android sin certificación.

noticias de Google En unos años, Android se ha convertido en la aplicación central de los teléfonos inteligentes. Ella es la que me permite darte las gracias R.C.S. Para jugar a rivales de iMessage de Apple y enviar mensajes desde conexión a Internet con funciones más prácticas además de simples SMS.

La empresa ha trabajado duro para mejorar su usabilidad La llegada de las reacciones emoji O algunos Anuncios de burbujas en Android 11, Hasta el punto de convertirse en la aplicación más popular de Play Store Mil millones de descargas para mayo de 2020.

Sin embargo, la próxima innovación de la aplicación no debería hacer felices a todos. Se espera que esta aplicación pronto sea compatible con los teléfonos inteligentes Android.

Problema de certificación

El sitio de XDA-Developers hizo este descubrimiento al analizar el APK de Google News 7.2.203. Puede leer el siguiente mensaje, que aún no es de uso común.

Hasta el 31 de marzo, News dejará de funcionar en dispositivos sin certificados, como este.

Entendemos que este mensaje pronto aparecerá en dispositivos que no están certificados para usar Google Noticias. La compañía aún no ha explicado este cambio en la política, lo que la llevó a excluir algunos dispositivos Android. Parece que puede ser Un enlace al cifrado de mensajes RCS Actualmente se está probando con Google News.

A lo largo de los años, Google ha publicado Lista de dispositivos certificados Empresa para adquirir Google Play Store. Si el dispositivo no aparece en la lista, no administrará Google Play Store y algunas aplicaciones de Google. Este es especialmente el caso de los teléfonos inteligentes vendidos por Hawaii. Esta prueba de certificación verifica que el dispositivo no esté comprometido. Actualmente, puede instalar manualmente la aplicación Google News desde su APK sin ningún problema en estos dispositivos.