Google Maps restringe sus preferencias si no acepta compartir sus datos de ubicación

Habilita la tarjeta de transparencia de Google Maps con un nuevo mensaje que ahora se muestra al habilitar la navegación en tiempo real. El servicio de mapas quiere informarle que se está preparando para recopilar sus datos. Si no está de acuerdo, no podrá disfrutar de la navegación en tiempo real.

En mayo de 2021, Google presentó su nueva conferencia Google I / O 2021. Durante el evento, que estuvo dedicado a los desarrolladores, Google habló durante varios minutos sobre el secreto y la seguridad de la privacidad del usuario. La empresa quiere ser muy transparente Eduque mejor a los usuarios sobre lo que recopila y cómo protege sus datos.

Por eso se realizó la conferencia.Protegemos su privacidad “. Cuando abres mapas de Google, Gmail o incluso Google Drive. Y razonablemente Google quiere seguir jugando la carta de la transparencia, Por ejemplo Esta nueva publicación se encontró en Google Maps.

De hecho, cuando inicie la navegación en tiempo real, aparecerá una nueva ventana. “A medida que avanza, Google recopila información como el estado del GPS y la ruta tomada. Estos datos permiten a otros compartir información, incluidas las condiciones del tráfico y las perturbaciones en tiempo real, y encontrar una salida rápida. Escribe una empresa estadounidense.

Lee mas: Google Maps: pronóstico de tráfico, historial de viajes, aplicación llena de nuevas funciones

Google destruye cosas alrededor de la recopilación de datos en el mapa

Como puede comprender, Google justifica aquí la recopilación de datos necesarios para el correcto funcionamiento de la navegación oportuna del usuario. La empresa también lo menciona Los datos no están asociados con su cuenta de Gmail Así como el dispositivo utilizado. Si cree que Google le está dando una opción, realmente no es así.

Si no acepta compartir sus datos, No podrá acceder a la navegación en tiempo real. Gradualmente, solo podrá disfrutar de la forma en que se muestra en forma de lista. En este modo, no hay tráfico en tiempo real o actualizaciones de interrupciones, señales de voz, etc. A partir del lunes 30 de agosto, esta llamada para “proporcionar datos de navegación” aparecerá a los usuarios de Google Maps en Android e iOS.